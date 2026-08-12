Messina, proseguono senza sosta le ricerche a Pistunina: l’area da ispezionare si restringe

Proseguono a Pistunina le operazioni di ricerca e smassamento del materiale inerte all’interno dell’area interessata dagli interventi. Le attività stanno andando avanti senza interruzioni e, con il passare delle ore, la porzione di sito ancora da sottoporre a verifica si sta riducendo sempre di più. Il lavoro degli operatori resta concentrato sulla rimozione del materiale e sull’ispezione completa della zona, con l’obiettivo di procedere in maniera sistematica fino a quando ogni parte dell’area non sarà stata controllata.

L’area da controllare si riduce progressivamente

Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, l’area da ispezionare è ormai più limitata rispetto alle fasi iniziali delle operazioni. Il progressivo avanzamento dello smassamento consente infatti di circoscrivere sempre maggiormente lo spazio ancora interessato dalle verifiche. Si tratta di un’attività che richiede tempo e attenzione, proprio per garantire che il sito venga esaminato integralmente. Al momento non vengono indicate ulteriori novità rispetto al prosieguo delle operazioni, che restano concentrate sul completamento dell’intervento.

Le operazioni continueranno fino al completo sgombero del sito

Le attività a Pistunina non verranno interrotte prima del completo sgombero del sito. Questo significa che ricerca, rimozione e controllo del materiale proseguiranno fino alla conclusione definitiva delle operazioni sull’intera area interessata. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti con l’avanzare dei lavori e con l’eventuale emergere di nuovi elementi. Al momento, il dato principale resta quello di un’area ancora da ispezionare che continua progressivamente a ridursi.