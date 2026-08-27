Messina, pitbull aggredisce un volpino nell’area cani dell’Agorà dello Stretto: ferita anche la proprietaria, necessario un intervento chirurgico

Momenti di forte paura si sono vissuti sabato sera, ma la notizia è trapelata solo oggi, nell’area di sgambamento per cani dell’Agorà dello Stretto, dove un pitbull ha aggredito un volpino provocandogli ferite che hanno richiesto cure veterinarie. L’episodio ha coinvolto anche la proprietaria del piccolo cane, intervenuta nel tentativo di salvare il proprio animale. Durante l’aggressione, infatti, la donna è stata morsa alle mani riportando lesioni che si sono rivelate più gravi del previsto e che hanno reso necessario un intervento chirurgico.

L’intervento della Polizia Municipale e i soccorsi immediati

La proprietaria del volpino aggredito ha chiesto subito aiuto e sul posto sono intervenuti due agenti della Polizia Municipale, che in quel momento erano già impegnati nei servizi di presidio dell’area dell’Agorà dello Stretto. L’intervento tempestivo degli agenti ha consentito di gestire la situazione, mettere in sicurezza lo scenario e attivare rapidamente i soccorsi necessari sia per la donna sia per l’animale ferito. La presenza degli operatori ha permesso di affrontare una fase particolarmente delicata, caratterizzata dalla concitazione generata dall’attacco del cane.