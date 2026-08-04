Messina, pellegrinaggio alla Madonna di Dinnammare: la comunità si stringe nel ricordo della tragedia di Pistunina

Il tradizionale pellegrinaggio della Madonna di Dinnammare si è svolto questa mattina all’alba con la partecipazione di numerosi fedeli e del sindaco di Messina, Federico Basile. Un momento di intensa spiritualità che, quest’anno, ha assunto un significato ancora più profondo per la comunità messinese, segnata dalla tragedia di Pistunina. Il primo cittadino ha preso parte al cammino insieme ai partecipanti, condividendo un’esperienza scandita dalla preghiera, dal silenzio e dal raccoglimento. Al centro della giornata non soltanto la devozione verso la Vergine Maria, ma anche il pensiero rivolto a chi sta attraversando un momento di sofferenza.

Il pellegrinaggio della Madonna di Dinnammare all’alba

Il pellegrinaggio del quadro della Madonna di Dinnammare rappresenta un appuntamento profondamente sentito dalla comunità. Anche quest’anno numerosi fedeli si sono ritrovati nelle prime ore del mattino per prendere parte al tradizionale cammino. La partecipazione del sindaco Federico Basile si è inserita in un momento vissuto collettivamente, nel segno della fede e della condivisione. Il pellegrinaggio è stato descritto come un’esperienza intensa, caratterizzata da una forte partecipazione spirituale e da un clima di raccoglimento.

Il ricordo della tragedia di Pistunina

A rendere particolarmente significativo il pellegrinaggio di quest’anno è stato il riferimento alla tragedia di Pistunina, definita dal sindaco una ferita presente nel cuore di tutti. Il cammino religioso si è così trasformato anche in un’occasione di vicinanza collettiva nei confronti di chi vive il dolore. La comunità, riunita attorno alla Madonna, ha rinnovato la propria fede e ha manifestato solidarietà, speranza e partecipazione. Il riferimento a Pistunina ha dato al momento religioso una dimensione ancora più profonda, legando la devozione tradizionale alla necessità di sentirsi uniti davanti alla sofferenza.

Una comunità unita attorno alla Vergine Maria

Secondo quanto dichiarato da Federico Basile, il pellegrinaggio ha restituito l’immagine di una comunità unita, capace di ritrovarsi attorno alla Vergine Maria e di condividere un sentimento comune. La preghiera e il silenzio hanno accompagnato un percorso segnato non soltanto dalla fede, ma anche dalla vicinanza umana. Il senso del pellegrinaggio, nelle parole del sindaco, è stato quello di rinnovare la speranza e stringersi attorno a chi oggi è chiamato ad affrontare il dolore.

La dichiarazione integrale di Federico Basile

Il sindaco di Messina ha affidato a una dichiarazione il significato della sua partecipazione al tradizionale pellegrinaggio:“stamattina, all’alba, ho preso parte al tradizionale pellegrinaggio del quadro della Madonna di Dinnammare insieme a tanti fedeli. Un momento intenso di preghiera, silenzio e raccoglimento, vissuto con profonda partecipazione. Quest’anno questo cammino assume un significato ancora più profondo. La tragedia di Pistunina è nel cuore di tutti. Attorno alla Vergine Maria si è ritrovata una comunità unita, che rinnova la propria fede e si stringe, con speranza e vicinanza, attorno a chi oggi vive il dolore”.

Fede, raccoglimento e solidarietà a Messina

Il pellegrinaggio alla Madonna di Dinnammare si conferma dunque come un momento centrale per la devozione cittadina. Quest’anno, però, alla dimensione religiosa si è aggiunto un forte sentimento di partecipazione verso chi è stato colpito dalla tragedia. La presenza dei fedeli e del sindaco ha testimoniato il desiderio della comunità di affrontare insieme il dolore, affidandosi alla preghiera e alla speranza. Un cammino collettivo che ha unito tradizione, fede e solidarietà nel segno della vicinanza a chi soffre.