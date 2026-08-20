Messina, nuovo rinvio per il Mercato Vascone. Cacciotto: “la consegna dei lavori slitta a fine settembre”

Nuovo rinvio per la consegna dei lavori del Mercato Vascone di Messina. A segnalarlo è Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione, che richiama la Delibera di Giunta Comunale n. 541 del 20 agosto 2026, con la quale la nuova scadenza viene spostata dal 31 agosto al 30 settembre 2026. Si tratta, secondo Cacciotto, dell’ennesimo slittamento in una vicenda che si trascina ormai da circa un anno e mezzo e che continua a produrre difficoltà e disagi. Il consigliere circoscrizionale torna dunque a richiamare l’attenzione sulla tempistica dei lavori e sulle conseguenze che i continui rinvii stanno determinando.

Cacciotto: “una storia infinita”

Nel commentare il nuovo rinvio, il consigliere della Terza Circoscrizione utilizza parole molto nette, sottolineando come la vicenda del Mercato Vascone sia ormai diventata, a suo giudizio, una questione che si prolunga da troppo tempo. “Una storia infinita che da un’ anno e mezzo a questa parte ho rappresentato e che ha comportato, come sta comportando, una molteplicità di problemi”, evidenzia Cacciotto. Cacciotto rivendica quindi di avere seguito la questione nel corso degli ultimi diciotto mesi, continuando a rappresentare le criticità legate ai lavori e alle loro tempistiche. Il nuovo slittamento viene pertanto inserito in un quadro più ampio, caratterizzato da una successione di rinvii che, secondo il consigliere, ha già prodotto numerose conseguenze.