Messina, nuovo Consiglio metropolitano: domani la prima seduta, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Metropolitano di Messina è convocato in seduta ordinaria per mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 16. La riunione sarà dedicata agli adempimenti conseguenti all’elezione del nuovo Consiglio e all’insediamento dei consiglieri neoeletti. All’ordine del giorno sono previsti: il giuramento e l’insediamento dei consiglieri neoeletti; l’esame delle condizioni di eleggibilità, ai sensi dell’articolo 9 della Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e delle condizioni di candidabilità previste dagli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo n. 235 del 2012, ai fini della convalida degli eletti; l’esame di eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi della Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. La seduta rappresenta il primo passaggio istituzionale per l’avvio dell’attività del nuovo Consiglio Metropolitano.