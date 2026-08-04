Messina, Nave Palinuro arriva in porto: dal 5 al 10 agosto visite a bordo dello storico veliero

Nell’ambito della campagna estiva d’istruzione, Nave Palinuro nave scuola della Marina Militare effettuerà una sosta nel porto di Messina dal 5 al 10 agosto 2026. Durante la permanenza in città della nave, sbarcheranno gli allievi nocchieri della 2ª classe dei Corsi Normali Marescialli della Scuola Sottufficiali della Marina Militare al termine della loro campagna d’istruzione. Le campagne d’istruzione rappresentano il naturale completamento delle attività didattiche svolte a terra presso la scuola. Attraverso la navigazione e la vita quotidiana a bordo, gli allievi possono consolidare le conoscenze nautiche e tecniche acquisite durante l’anno, partecipare alle attività marinaresche e addestrative e ad operare integrandosi con l’equipaggio. Nave Palinuro sarà aperta alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 05 agosto : dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

: dalle ore 15:00 alle ore 18:00; Venerdì 07 agosto : dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Sabato 08 agosto : dalle ore 10:00 alle ore 12:00

: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Domenica 09 agosto : dalle ore 16:00 alle ore 19:00

: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 Lunedì 10 agosto: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.