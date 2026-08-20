Messina, Minutoli sul caso liste e presunte intimidazioni: “il Consiglio sia luogo di trasparenza, non un tribunale politico”

Il presidente del Consiglio comunale di Messina, Massimiliano Minutoli, interviene nel dibattito che si è aperto attorno alla vicenda della presentazione delle liste elettorali e alle dichiarazioni riguardanti presunte intimidazioni, dopo le notizie apparse sulla stampa e le richieste formulate da alcuni consiglieri comunali. Al centro della posizione espressa da Minutoli c’è il ruolo dell’Aula consiliare come sede del confronto democratico e della trasparenza, ma anche la necessità di mantenere una netta distinzione tra il dibattito politico e l’accertamento dei fatti, che compete agli organismi amministrativi, elettorali e giudiziari. Il presidente del Consiglio comunale chiarisce inoltre che, qualora la questione venga formalmente portata in Aula attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento comunale, la Presidenza garantirà il regolare svolgimento della discussione, tutelando tutte le posizioni e il diritto di replica.

“Il Consiglio Comunale è e deve essere il luogo della massima trasparenza”

Nel suo intervento, Massimiliano Minutoli richiama innanzitutto alcuni principi che, a suo giudizio, devono restare al di sopra delle contrapposizioni politiche. “In relazione alle notizie apparse sulla stampa e alle richieste avanzate da alcuni consiglieri comunali in merito alla vicenda relativa alla presentazione delle liste elettorali e alle dichiarazioni concernenti presunte intimidazioni, ritengo doveroso ribadire alcuni principi che devono rimanere al di sopra di ogni contrapposizione politica. Il Consiglio Comunale è e deve essere il luogo della massima trasparenza, del confronto democratico e del rispetto delle istituzioni”. La posizione della Presidenza parte dunque dalla centralità del Consiglio comunale di Messina come luogo istituzionale nel quale le questioni di interesse pubblico possono e devono essere affrontate nel rispetto delle regole e delle prerogative di ciascun consigliere.

Presunte intimidazioni, Minutoli: legittimo portare la questione in Aula

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda proprio il riferimento alle presunte intimidazioni, tema che ha assunto un peso centrale nel confronto politico cittadino. Minutoli sostiene che, quando vengono rappresentati fatti potenzialmente capaci di incidere sulla vita democratica della città, sia pienamente legittimo utilizzare gli strumenti previsti dal Regolamento per sottoporre la questione all’attenzione dell’Aula. “Per questa ragione, qualora vengano rappresentati fatti che riguardano direttamente la vita democratica della città e che vengono qualificati come intimidatori o lesivi della libertà di espressione e di partecipazione politica, ritengo assolutamente legittimo che tali questioni possano essere portate all’attenzione dell’Aula nelle forme previste dal regolamento.” Il presidente del Consiglio comunale riconosce quindi il diritto dei consiglieri a chiedere un confronto istituzionale su temi che riguardano la libertà di espressione, la partecipazione politica e il corretto funzionamento della vita democratica.

Il ruolo del presidente del Consiglio comunale: equilibrio e terzietà

Accanto alla disponibilità al confronto, Minutoli rivendica tuttavia con altrettanta chiarezza la necessità di mantenere un ruolo di equilibrio e terzietà. Il presidente precisa infatti che non rientra nelle sue competenze stabilire se le accuse siano fondate, individuare eventuali responsabilità oppure sostituirsi agli organismi chiamati ad accertare i fatti. “Allo stesso tempo, il ruolo del Presidente del Consiglio impone equilibrio e terzietà. Non spetta infatti al Presidente stabilire la fondatezza delle accuse, individuare responsabilità o sostituirsi agli organi amministrativi, elettorali o giudiziari ai quali compete l’accertamento dei fatti e per i quali si attende con il massimo rispetto il responso da parte del tribunale amministrativo.” Il riferimento al tribunale amministrativo si inserisce nel quadro della vicenda riguardante la presentazione delle liste elettorali, sulla quale, come sottolineato da Minutoli, si attende il pronunciamento dell’autorità competente.

Liste elettorali a Messina, attesa per il responso del tribunale amministrativo

La questione delle liste elettorali a Messina resta dunque anche sul piano giudiziario-amministrativo, con l’attesa per il responso del tribunale amministrativo richiamato dallo stesso presidente del Consiglio comunale. Minutoli evita di entrare nel merito delle contestazioni e ribadisce che l’accertamento dei fatti non spetta alla Presidenza del Consiglio. La linea indicata è quella di una separazione precisa dei ruoli: da una parte il Consiglio comunale, chiamato a garantire il confronto politico e istituzionale; dall’altra gli organismi competenti, ai quali spetta valutare gli aspetti amministrativi, elettorali o giudiziari della vicenda.

La Presidenza garantirà il pieno esercizio del mandato dei consiglieri

Nel suo intervento, Minutoli dedica ampio spazio anche alle garanzie che devono accompagnare il lavoro dei consiglieri comunali. “Questa Presidenza intende garantire che ogni consigliere possa esercitare pienamente il proprio mandato, che ogni questione di interesse pubblico possa essere discussa in Aula e che il confronto politico avvenga nel rispetto delle persone e delle istituzioni.” Il richiamo è quindi alla piena libertà di esercizio del mandato elettivo e alla possibilità di discutere in Aula tutte le questioni considerate rilevanti per la città. Allo stesso tempo, il presidente pone come condizione imprescindibile il rispetto delle persone e delle istituzioni, evitando che il confronto politico possa trasformarsi in una contrapposizione personale.

Minutoli: “ogni intimidazione sarebbe incompatibile con i principi democratici”

Particolarmente netto è il passaggio nel quale il presidente del Consiglio comunale affronta il tema delle eventuali pressioni o intimidazioni. “Su una cosa, tuttavia, non possono esserci ambiguità: qualsiasi forma di intimidazione, pressione o condizionamento della libera partecipazione alla vita politica e istituzionale sarebbe incompatibile con i principi democratici e deve essere respinta con fermezza.” Minutoli individua quindi una linea invalicabile: qualsiasi forma di condizionamento della libera partecipazione politica e istituzionale sarebbe incompatibile con i principi democratici. Il presidente non entra nel merito dell’esistenza concreta di episodi di questo tipo, ma chiarisce quale debba essere, sul piano istituzionale, la posizione rispetto a eventuali intimidazioni.

“I fatti vengano ricondotti alla loro esatta dimensione”

Allo stesso tempo, Minutoli richiama la necessità di usare responsabilità nel formulare accuse o rappresentare fatti di particolare gravità. “Al tempo stesso, tali affermazioni impongono responsabilità, ed è quindi necessario che i fatti vengano ricondotti alla loro esatta dimensione evitando strumentalizzazione politiche.” Un passaggio che mette in evidenza un secondo principio: la necessità di evitare che una questione delicata come quella delle presunte intimidazioni possa diventare terreno di strumentalizzazione politica. Per la Presidenza del Consiglio comunale, il confronto può dunque essere anche molto acceso, purché resti ancorato ai fatti, alle procedure e al rispetto delle istituzioni.

“Il Consiglio Comunale non deve diventare un tribunale politico”

Minutoli torna poi sul ruolo dell’Assemblea cittadina, precisando ciò che il Consiglio comunale deve evitare di diventare. “Il Consiglio Comunale non deve diventare un luogo di contrapposizione personale né un tribunale politico. Deve essere, invece, il luogo nel quale anche le questioni più controverse possono essere affrontate alla luce del sole, con rispetto reciproco e nella piena osservanza delle regole.” Il messaggio è rivolto all’intero dibattito politico cittadino: l’Aula può e deve affrontare anche le questioni più controverse, ma senza trasformarsi in una sede nella quale attribuire responsabilità che devono invece essere accertate dagli organi competenti. Trasparenza, rispetto reciproco e osservanza delle regole diventano così i tre elementi attorno ai quali Minutoli costruisce la propria posizione.

Se la questione arriverà in Aula sarà garantito il diritto di replica

Il presidente del Consiglio comunale conferma inoltre che, qualora il caso venga formalmente sottoposto all’Aula, la Presidenza garantirà tutte le condizioni necessarie per un confronto regolare. “Per questo motivo, qualora la questione venisse formalmente sottoposta all’Aula attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento, la Presidenza garantirà il regolare svolgimento del dibattito, assicurando pari dignità a tutte le posizioni e il diritto di replica.” La dichiarazione chiarisce quindi la linea operativa che verrà seguita: nessuna chiusura al dibattito, purché la questione venga presentata attraverso gli strumenti previsti dalle norme che regolano il funzionamento del Consiglio. La pari dignità delle posizioni e il diritto di replica vengono indicati come garanzie essenziali per mantenere il confronto all’interno di un quadro istituzionale corretto.

Minutoli: “libertà politica e correttezza elettorale appartengono a tutti”

La conclusione dell’intervento allarga il ragionamento oltre lo scontro politico contingente e richiama principi che, secondo Minutoli, non possono essere attribuiti a una sola parte. “La libertà del confronto politico, la correttezza delle procedure elettorali e la dignità delle istituzioni appartengono a tutti e non a una parte politica. È questo il principio che, come Presidente del Consiglio Comunale, intendo tutelare”. Il presidente del Consiglio comunale di Messina individua così nella libertà del confronto, nella correttezza delle procedure elettorali e nella tutela della dignità istituzionale i punti fermi della propria azione. La vicenda relativa alle liste e alle dichiarazioni sulle presunte intimidazioni resta dunque aperta, sia sul piano politico sia sul versante amministrativo. Nel frattempo, la Presidenza del Consiglio comunale chiarisce la propria posizione: disponibilità al confronto in Aula, pieno rispetto delle prerogative dei consiglieri e nessuna sovrapposizione con il compito degli organi chiamati ad accertare i fatti.