Messina-Messana, modifiche alla viabilità per la gara di Coppa Italia allo stadio “Franco Scoglio”

In occasione della gara di calcio “Messina – Messana”, valida per la Coppa Italia Eccellenza, in programma domenica 30 agosto 2026 alle ore 16.30 allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo, saranno adottate specifiche modifiche alla viabilità nell’area dello stadio. I provvedimenti, in vigore dalle ore 12.30 alle ore 18.30, e comunque fino a cessate esigenze o secondo le disposizioni delle Forze dell’Ordine impegnate nel servizio, sono finalizzati a consentire il regolare afflusso e deflusso degli spettatori verso le aree di parcheggio “verde” e “giallo”, evitando qualsiasi interferenza con il parcheggio “rosso”, attualmente sottoposto a sequestro giudiziario e interessata dallo stoccaggio dei materiali e dei detriti provenienti dal crollo della palazzina di località Pistunina.

Gli spettatori diretti ai parcheggi “verde” e “giallo” potranno raggiungere l’area dello stadio attraverso via degli Agrumi. Per agevolare la circolazione saranno inoltre temporaneamente modificati i sensi di marcia lungo la Circonvallazione dello Stadio, così da garantire anche la fruibilità della via Ayrton Senna, strada di collegamento al Karting Club Messina.

In particolare, durante la fascia oraria prevista, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

divieto di transito veicolare in via N. Carosio , nella carreggiata in direzione mare-monte, nel tratto a monte dell’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin, con conseguente interdizione dell’accesso allo svincolo autostradale “S. Filippo”;

, nella carreggiata in direzione mare-monte, nel tratto a monte dell’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin, con conseguente interdizione dell’accesso allo svincolo autostradale “S. Filippo”; predisposizione di barriere e presidi delle Forze dell’Ordine in corrispondenza del punto individuato per la chiusura;

in corrispondenza del punto individuato per la chiusura; installazione di segnaletica di preavviso della chiusura dell’accesso allo svincolo autostradale “S. Filippo” lungo via N. Carosio, all’intersezione con via Adolfo Celi. I veicoli potranno comunque percorrere via N. Carosio fino all’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin, per proseguire verso l’abitato di Santa Lucia sopra Contesse;

della chiusura dell’accesso allo svincolo autostradale “S. Filippo” lungo via N. Carosio, all’intersezione con via Adolfo Celi. I veicoli potranno comunque percorrere via N. Carosio fino all’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin, per proseguire verso l’abitato di Santa Lucia sopra Contesse; interdizione, mediante barriere e segnaletica , dell’accesso al tratto di rotatoria lato mare del parcheggio “rosso” per i veicoli provenienti da via N. Carosio in direzione monte-mare;

, dell’accesso al tratto di rotatoria lato mare del parcheggio “rosso” per i veicoli provenienti da via N. Carosio in direzione monte-mare; istituzione del doppio senso di circolazione nella Circonvallazione dello Stadio, nel tratto compreso tra via Ayrton Senna e la strada di collegamento, a valle della curva sud, tra via degli Agrumi e la stessa Circonvallazione dello Stadio;

nella Circonvallazione dello Stadio, nel tratto compreso tra via Ayrton Senna e la strada di collegamento, a valle della curva sud, tra via degli Agrumi e la stessa Circonvallazione dello Stadio; istituzione del senso unico di circolazione in direzione mare-monte nella Circonvallazione dello Stadio, nel tratto compreso tra la strada di collegamento a valle della curva sud e via N. Carosio;

nella Circonvallazione dello Stadio, nel tratto compreso tra la strada di collegamento a valle della curva sud e via N. Carosio; predisposizione di barriere e segnaletica in corrispondenza del collegamento con via Ayrton Senna, per impedire ai veicoli provenienti dalla stessa strada di immettersi in via N. Carosio in prossimità degli accessi al parcheggio “rosso”;

in corrispondenza del collegamento con via Ayrton Senna, per impedire ai veicoli provenienti dalla stessa strada di immettersi in via N. Carosio in prossimità degli accessi al parcheggio “rosso”; chiusura dell’accesso pedonale al sottopasso di collegamento con il parcheggio “rosso”;

di collegamento con il parcheggio “rosso”; divieto di transito veicolare, con collocazione di idonee barriere, nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore–contrada Baglio e il parcheggio “verde” dello stadio “Franco Scoglio”, nel punto di collegamento dalla via Guardia alla Circonvallazione dello Stadio.

Il comune invita gli automobilisti “a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a seguire le indicazioni del personale preposto al servizio e a programmare per tempo gli spostamenti nell’area dello stadio, privilegiando i percorsi indicati per raggiungere i parcheggi destinati agli spettatori”.