Messina, Marco Masini chiude la stagione dei grandi eventi a Capo Peloro: l’Arena Ex Sea Flight protagonista dell’estate messinese

Si chiude con la musica di Marco Masini la stagione dei grandi eventi ospitati dall’Arena Ex Sea Flight di Capo Peloro a Messina, uno dei luoghi simbolo dell’estate messinese. L’ultimo grande appuntamento della programmazione estiva ha riportato il pubblico in uno scenario unico, sospeso tra cielo e mare, confermando il ruolo dell’area come punto di riferimento per gli spettacoli e gli eventi culturali della città. Dopo le serate dedicate a Levante e Fiorella Mannoia, l’esibizione di Marco Masini rappresenta il momento conclusivo di un calendario capace di attirare spettatori e artisti di primo piano, valorizzando una location che negli ultimi anni ha consolidato la propria vocazione musicale e culturale.

Capo Peloro si conferma palcoscenico degli eventi estivi a Messina

A sottolineare il valore del percorso è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha commentato la conclusione della rassegna con queste parole: “a conclusione della stagione dei grandi eventi a Capo Peloro, questa sera l’Arena Ex Sea Flight è tornata ad accendersi con la musica di Marco Masini, protagonista dell’ultimo grande appuntamento dell’estate messinese. Dopo le emozionanti serate con Levante e Fiorella Mannoia, un’altra grande serata di musica che chiude una stagione capace di richiamare pubblico e artisti di primo piano in uno degli scenari più suggestivi della nostra città”.

Capo Peloro protagonista della valorizzazione turistica e culturale di Messina

La conclusione della stagione dei grandi eventi estivi lascia un bilancio positivo per un’area che punta sempre più a essere protagonista della vita culturale cittadina. La musica e gli spettacoli diventano così strumenti per raccontare e far conoscere un territorio dalle caratteristiche uniche. Il sindaco di Messina ha infine rimarcato il legame tra eventi e valorizzazione del patrimonio locale: “Una programmazione che significa anche valorizzazione del territorio: vivere Capo Peloro attraverso la musica e lo spettacolo vuol dire far conoscere e apprezzare ancora di più un luogo straordinario, nel rispetto della sua identità e della sua bellezza”.