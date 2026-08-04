Messina, malore per Cateno De Luca durante il sopralluogo a Pistunina: controlli in ospedale

Messina, Cateno De Luca rassicura sulle sue condizioni di salute dopo gli accertamenti medici effettuati al Policlinico

controlli medici cateno De Luca

Cateno De Luca ha accusato un malore nella mattinata durante un sopralluogo a Pistunina, effettuato insieme al sindaco di Messina Federico Basile. L’episodio ha riguardato la parte sinistra del torace e ha reso necessari alcuni controlli medici. Secondo quanto comunicato dallo stesso De Luca, tutti i controlli hanno dato risultato positivo e non sarebbero emerse criticità. Dopo gli esami, il leader politico è stato dimesso con l’indicazione di osservare un periodo di riposo di almeno tre settimane.

Le rassicurazioni di Cateno De Luca dopo i controlli in ospedale

Cateno De Luca ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: “stamattina, durante il mio riservato sopralluogo a Pistunina, accompagnato da Federico Basile, ho accusato un piccolo malore parte sinistra del torace. Tutti i controlli sono andati benissimo. Dimesso con una prescrizione perentoria: si deve riposare almeno tre settimane. Ed io così ho replicato: dopo la nostra elezione a Sindaco di Sicilia mi riposerò una settimana”.

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