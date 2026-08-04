Messina, malore per Cateno De Luca durante il sopralluogo a Pistunina: controlli in ospedale

Cateno De Luca ha accusato un malore nella mattinata durante un sopralluogo a Pistunina, effettuato insieme al sindaco di Messina Federico Basile. L’episodio ha riguardato la parte sinistra del torace e ha reso necessari alcuni controlli medici. Secondo quanto comunicato dallo stesso De Luca, tutti i controlli hanno dato risultato positivo e non sarebbero emerse criticità. Dopo gli esami, il leader politico è stato dimesso con l’indicazione di osservare un periodo di riposo di almeno tre settimane.

Le rassicurazioni di Cateno De Luca dopo i controlli in ospedale

Cateno De Luca ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: “stamattina, durante il mio riservato sopralluogo a Pistunina, accompagnato da Federico Basile, ho accusato un piccolo malore parte sinistra del torace. Tutti i controlli sono andati benissimo. Dimesso con una prescrizione perentoria: si deve riposare almeno tre settimane. Ed io così ho replicato: dopo la nostra elezione a Sindaco di Sicilia mi riposerò una settimana”.