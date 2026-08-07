Messina, lutto cittadino per Alessandra Frazzica: oggi i funerali al Duomo

“Oggi Messina è ferma nel dolore. Mentre la tragedia di Pistunina continua a segnare profondamente la nostra città, oggi è lutto cittadino per Alessandra Frazzica, la nostra concittadina di 21 anni, la cui vita è stata spezzata mentre lavorava. Alle 16.30, al Duomo, Messina si raccoglierà per darle l’ultimo saluto. Sarò lì, accanto alla sua famiglia e insieme alla nostra città, per stringerci attorno a chi oggi affronta un dolore che non può essere raccontato con le parole“. Sono queste le parole di dolore del sindaco di Messina, Federico Basile.