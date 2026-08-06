Messina, lutto cittadino per Alessandra Frazzica: domani il primo funerale delle vittime di Pistunina

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, venerdì 7 agosto 2026, in occasione delle esequie della giovane Alessandra Frazzica, il primo dei funerali con cui la città darà l’ultimo saluto alle vittime del tragico crollo della palazzina verificatosi lo scorso 30 luglio nella località Pistunina. La celebrazione rappresenterà un momento di profondo dolore e raccoglimento per l’intera comunità messinese, chiamata a stringersi attorno alla famiglia di Alessandra e alle famiglie di tutte le persone coinvolte nella tragedia, mentre proseguono le operazioni per il recupero delle due persone ancora disperse sotto le macerie.

Dopo il recupero di quattro vittime, la città si prepara dunque al primo momento ufficiale di commiato, un’occasione nella quale l’intera comunità potrà esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari colpiti da questa immane tragedia. Le esequie di Alessandra Frazzica si terranno domani alle ore 16.30 presso la Basilica Cattedrale di Messina.

Il primo cittadino ha disposto, nel provvedimento sindacale, la presenza alla celebrazione del Gonfalone della Città, listato a lutto, quale simbolo della partecipazione istituzionale dell’Amministrazione comunale e della vicinanza di Messina ai familiari della giovane. Per l’intera giornata saranno esposte a mezz’asta le bandiere presso Palazzo Zanca e negli edifici comunali, mentre saranno sospese eventuali manifestazioni pubbliche programmate nella fascia oraria coincidente con lo svolgimento delle esequie. Il Sindaco invita la cittadinanza, gli uffici pubblici, le attività produttive e commerciali a osservare un minuto di silenzio alle ore 16.30, in concomitanza con l’inizio della celebrazione, come segno di rispetto, partecipazione e raccoglimento. L’Amministrazione comunale invita inoltre le organizzazioni politiche, sindacali, culturali, sociali e sportive, insieme al mondo dell’associazionismo, ad aderire al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune, nel rispetto del carattere solenne e istituzionale del momento.

“Il lutto cittadino proclamato per domani, venerdì 7 agosto, – dichiara il sindaco Basile – vuole rappresentare l’abbraccio ideale di Messina alla famiglia di Alessandra e a tutte le famiglie colpite dalla tragedia di Pistunina. Questo primo funerale segna un momento di profonda commozione per tutta la città, che si raccoglie nel dolore e nel silenzio, continuando ad accompagnare con rispetto e vicinanza le operazioni ancora in corso”.