Messina, l’Università esprime il proprio cordoglio per le vittime del crollo di Pistunina

L’Università degli Studi di Messina si unisce “con profondo dolore al lutto che ha colpito la città in seguito al crollo dell’edificio a Pistunina”. L’Ateneo si stringe “in particolare attorno alla famiglia, alle amiche e agli amici di Alessandra Frazzica, giovane matricola del Corso di Laurea in Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica, che aveva da poco mosso i primi passi nel mondo universitario e che, come tante ragazze e tanti ragazzi della nostra comunità, conciliava lo studio con il lavoro”.

“Insieme a lei, l’Università ricorda tutte le altre vittime del crollo e resta vicina a chi è ancora in attesa di notizie sui propri cari. In un momento di grande sofferenza per l’intera comunità messinese, l’Ateneo partecipa al cordoglio cittadino, nella speranza che le operazioni in corso possano presto restituire risposte a chi ancora attende”.