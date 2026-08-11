Messina, lavori al PalaMili: prorogati fino al 31 agosto limite a 30 km/h e divieto di sorpasso sulla SS 114

Proseguono a Messina gli interventi per la riqualificazione del PalaMili e per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla struttura sportiva. Nell’ambito dei lavori per il nuovo collegamento tra la SS 114 “Orientale Sicula” e la strada che conduce al palazzetto, ANAS ha disposto una proroga delle limitazioni temporanee alla circolazione nel tratto interessato dal cantiere. Le restrizioni resteranno in vigore fino alle ore 24.00 di lunedì 31 agosto 2026. Nel tratto della SS 114 compreso tra il km 8+540 e il km 8+740, in corrispondenza del villaggio Mili, continueranno quindi ad essere applicati il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso per gli autoveicoli su tutte le corsie.

La decisione di prolungare le limitazioni è stata adottata per consentire il completamento delle lavorazioni previste sul margine della carreggiata. Gli interventi rientrano nel progetto più ampio portato avanti dal Comune di Messina per migliorare l’accessibilità al PalaMili attraverso una nuova connessione con la statale. Il cronoprogramma ha inoltre risentito delle difficoltà operative provocate dalle elevate temperature stagionali. Le attività di cantiere sono state infatti gestite nel rispetto delle disposizioni che prevedono la rimodulazione del lavoro in presenza di ondate di calore, determinando rallentamenti nelle lavorazioni e rendendo necessario il prolungamento delle misure sulla viabilità.