Messina, l’appello di Barresi: “l’Arena di Villa Dante torni protagonista degli spettacoli estivi”

“Ad eccezione dell’evento MessinaCon che si terrà dal 4 al 6 Settembre 2026, l’arena di Villa Dante per l’estate 2026, non ha visto l’organizzazione di uno spettacolo di alcun tipo. L’arena di villa Dante, dopo la ristrutturazione, meriterebbe sicuramente più attenzione e coinvolgimento nell’ottica dell’organizzazione di eventi musicali. Quello stesso coinvolgimento che viene dimostrato per la zona nord della città e di cui si esprime ovviamente apprezzamento”. Lo afferma Mario Barresi, Consigliere della Terza Municipalità.

“La mancanza di qualsivoglia spettacolo nei mesi di giugno-luglio-agosto all’arena di villa Dante evidenzia ed è sintomatico di come la zona sud della città, e quindi le sue zone periferiche, non siano considerate alla stessa stregua di altre. L’Arena è facilmente raggiungibile, e sotto villa dante è presente un parcheggio molto utile, da sfruttare in caso di eventi musicali o spettacoli in genere. Si confida, che per l’estate prossima, anche l’arena di Villa Dante, possa essere “teatro” all’aperto di spettacoli e intrattenimenti vari, affinché si possano bilanciare le occasioni di svago, in ogni parte della citta”, conclude Barresi.