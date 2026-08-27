Messina: intensificata la vigilanza nella Riserva dei Laghetti di Marinello, massima attenzione alla tutela dell’area protetta

Prosegue e si intensifica l’attività di monitoraggio nella Riserva Naturale Orientata dei Laghetti di Marinello. La Città Metropolitana di Messina, ente gestore dell’area protetta, ha previsto nei prossimi giorni un rafforzamento dei controlli, in considerazione dell’elevata presenza di visitatori che continua a caratterizzare questa fase della stagione e di alcuni comportamenti non compatibili con la tutela e il decoro di un ambiente particolarmente delicato. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza e cura già assicurate nella Riserva.

Nelle scorse settimane sono state completate le operazioni straordinarie di pulizia dell’arenile, della punta e delle calette, con la rimozione di rifiuti e materiali presenti lungo la costa, in parte trasportati dalle mareggiate e in parte riconducibili alla presenza umana, tra cui copertoni, plastica, corde, cime e frammenti metallici. È stata inoltre ultimata la manutenzione del sentiero “Coda di Volpe”, interessato da interventi di pulizia e scerbatura lungo circa 1.600 metri.

Anche in questa fase avanzata della stagione estiva, le Guardie della Riserva intensificheranno quindi i controlli, con particolare attenzione alle modalità di fruizione dell’area e al rispetto delle disposizioni previste per i visitatori.

Tra le regole da ricordare figura il divieto di bivacco

Tra le regole da ricordare figura il divieto di bivacco. È consentita la sosta con il posizionamento di ombrelloni e ciascun visitatore può portare con sé bottiglie d’acqua per le proprie necessità. È inoltre importante non abbandonare rifiuti e mantenere comportamenti rispettosi dell’ambiente. Il rafforzamento della vigilanza è stato disposto dal dirigente della VI Direzione Ambiente, Giovanni Lentini, di concerto con la direttrice della Riserva, Maria Letizia Molino.

“La Riserva di Marinello è un patrimonio naturalistico che richiede attenzione costante e comportamenti responsabili – dichiara il sindaco metropolitano Federico Basile –. La Città Metropolitana assicura quotidianamente le attività di monitoraggio, manutenzione e cura dell’area e, anche in questa fase avanzata della stagione estiva, abbiamo ritenuto opportuno intensificare ulteriormente la vigilanza. L’obiettivo è favorire una fruizione rispettosa e consapevole, attraverso la collaborazione di tutti coloro che scelgono di visitare questo ambiente. Rispettare le regole significa contribuire concretamente a preservare Marinello e il suo patrimonio naturale”.