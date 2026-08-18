Messina: incidente sulla A20 a Sant’Agata Militello: 6 feriti nello scontro tra pulmino e auto

È di almeno sei persone ferite il primo bilancio dell’incidente stradale avvenuto in nottata sulla A20 Palermo-Messina, nel territorio di Sant’Agata Militello. Il sinistro ha coinvolto due mezzi che stavano percorrendo l’autostrada sulla carreggiata in direzione Messina. Secondo le informazioni disponibili, nell’incidente sono rimasti coinvolti un pulmino nove posti e un’autovettura. L’impatto ha reso necessario un massiccio intervento dei soccorsi, arrivati sul posto per assistere le persone coinvolte e procedere al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie della zona.

Diverse ambulanze del 118 sul luogo dell’incidente

Dopo l’incidente sono intervenute sul posto diverse ambulanze del 118, impegnate nelle operazioni di soccorso e nel trasferimento delle persone ferite. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Sant’Agata Militello e Patti, le strutture sanitarie indicate per ricevere le persone coinvolte nello scontro. La presenza di più mezzi di emergenza si è resa necessaria proprio in considerazione del numero dei feriti segnalati dopo l’impatto tra il pulmino e l’autovettura.

Vigili del Fuoco e Polizia stradale sulla A20

Sul luogo dell’incidente stradale sulla A20 Palermo-Messina sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, insieme agli uomini del distaccamento santagatese della Polizia stradale. Le squadre hanno operato nel tratto autostradale interessato dal sinistro mentre il personale sanitario del 118 prestava assistenza ai feriti e organizzava il loro trasferimento verso gli ospedali di Sant’Agata Militello e Patti. L’incidente, avvenuto intorno a mezzanotte in territorio santagatese, ha dunque mobilitato un articolato dispositivo di soccorso composto da personale sanitario, Vigili del Fuoco e Polizia stradale.