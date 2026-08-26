Messina, il sottosegretario Emanuele Prisco in visita al Comando dei Vigili del fuoco

Venerdì 28 agosto 2026, il Comandante dei Vigili del fuoco di Messina, Dirigente Superiore Ing. Michele Burgio, accoglierà il Sottosegretario di Stato all’Interno, On. Emanuele Prisco, in visita istituzionale presso la sede del Comando. All’evento prenderà parte il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Eros Mannino, insieme a una delegazione di alti vertici del Dipartimento composta dall’Ing. Marco Ghimenti, l’Ing. Giuseppe Merendino, l’Ing. Sergio Inzerillo, l’Ing. Claudio Fortucci, l’I.A. Giuseppe Ruggirello e il Dott. Cristiano Ceccotti, dello staff di segreteria.
Programma della visita
- Ore 11:00 – Arrivo e incontro con la stampa: L’arrivo della delegazione è previsto presso la sede centrale di Messina. Seguirà un incontro con gli organi di informazione locali e nazionali per fare il punto sulle attività operative nel territorio e sulle prospettive future del Corpo. Visita ai reparti: Successivamente, la delegazione visiterà i reparti operativi e gli uffici amministrativi del Comando. Incontro con il personale: È previsto un momento di confronto con tutto il personale in servizio, inclusi funzionari, personale qualificato, Vigili del fuoco permanenti e personale amministrativo.
- Ore 12:45 – Conclusione: La visita istituzionale si concluderà con il trasferimento della delegazione all’aeroporto di Catania-Fontanarossa a bordo di un elicottero AW139, per il successivo rientro a Roma.