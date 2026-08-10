Messina, il Sindaco firma l’ordinanza di Ferragosto. Stretta sulle spiagge: vietati falò, tende, vetro e bivacchi

In vista del Ferragosto, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce specifiche misure di prevenzione e sicurezza sugli arenili del territorio comunale. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8.00 di giovedì 14 agosto alle ore 8.00 di sabato 16 agosto 2026 e punta a garantire la pubblica incolumità, tutelare l’ambiente costiero e preservare il decoro urbano durante uno dei periodi dell’anno caratterizzati dal maggiore afflusso di persone sulle spiagge.

Come avviene ogni anno, infatti, le giornate e le notti di Ferragosto registrano una massiccia presenza di cittadini e turisti lungo gli arenili, con fenomeni che spesso comportano l’accensione di falò, la realizzazione di bivacchi, l’installazione di tende e gazebo, l’utilizzo di impianti di amplificazione sonora e l’abbandono di rifiuti. Comportamenti che possono determinare situazioni di rischio per la sicurezza delle persone, ostacolare gli interventi di soccorso, favorire l’insorgere di incendi e arrecare danni all’ambiente costiero.

Ferragosto a Messina, tutti i divieti previsti sulle spiagge

Per queste ragioni l’ordinanza dispone, sugli arenili del Comune di Messina e nelle aree pubbliche immediatamente adiacenti, il divieto di detenere, trasportare o accumulare legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale destinato all’accensione di falò, nonché di accendere fuochi, falò, bracieri o utilizzare fuochi d’artificio e materiale pirotecnico non autorizzato.

Sarà inoltre vietato installare tende, gazebo, strutture temporanee e attrezzature da campeggio o realizzare bivacchi e pernottamenti non autorizzati. Stop anche all’utilizzo di impianti di amplificazione, altoparlanti o altre apparecchiature sonore che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica o compromettere la sicurezza. Tra le altre prescrizioni figurano il divieto di introdurre o utilizzare contenitori in vetro sugli arenili e nelle aree limitrofe e quello di abbandonare rifiuti, materiali o attrezzature utilizzate durante la permanenza in spiaggia.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a collaborare, adottando comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente e delle regole, affinché il Ferragosto possa svolgersi in condizioni di sicurezza, serenità e rispetto del patrimonio naturale della città. Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, fatta salva l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni di legge previste nei casi specifici.