Messina, il nuovo waterfront raccontato dai cittadini: al via “Racconta l’Agorà dello Stretto”

Raccontare Messina attraverso lo sguardo di chi la vive quotidianamente, attraversando i suoi spazi e osservandone trasformazioni, dettagli e momenti di socialità. Nasce con questo obiettivo “Racconta l’Agorà dello Stretto”, l’iniziativa promossa dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e dedicata al nuovo spazio urbano del waterfront messinese. Al centro del progetto ci sono fotografie e video realizzati da cittadini e visitatori, chiamati a interpretare l’Agorà dello Stretto attraverso il proprio punto di vista. L’obiettivo non è quindi soltanto documentare uno spazio urbano, ma costruire un racconto composto da immagini, atmosfere ed emozioni differenti. Per partecipare ci sarà tempo fino al 20 settembre, con due modalità previste: la pubblicazione dei contenuti su Instagram oppure l’invio tramite posta elettronica.

Agorà dello Stretto, cittadini e visitatori protagonisti del racconto

L’iniziativa punta a costruire un racconto collettivo dell’Agorà dello Stretto, facendo emergere le diverse prospettive attraverso cui può essere osservato e vissuto il nuovo spazio del waterfront. Gli autori potranno concentrarsi sugli scorci architettonici, sui dettagli, sui momenti di socialità e sugli eventi, ma anche sulle scene più semplici della vita quotidiana. Non viene quindi proposta un’unica chiave di lettura: fotografie e filmati potranno raccontare aspetti differenti dello stesso luogo. L’idea alla base dell’iniziativa è infatti quella di andare oltre la semplice rappresentazione fotografica dell’Agorà. Il nuovo spazio urbano diventa un soggetto da interpretare attraverso le emozioni e lo sguardo delle persone che lo frequentano, contribuendo così a costruire una narrazione corale del waterfront di Messina.

Come partecipare a “Racconta l’Agorà dello Stretto” su Instagram

Chi vuole prendere parte all’iniziativa attraverso Instagram dovrà pubblicare una fotografia oppure un video dedicato all’Agorà dello Stretto. Perché la partecipazione sia valida è necessario seguire il profilo ufficiale @adspstretto, taggare lo stesso profilo all’interno del post e utilizzare l’hashtag #LatuAgorà. I partecipanti avranno quindi la possibilità di utilizzare i social network per mostrare la propria interpretazione dello spazio, contribuendo attraverso immagini e video alla costruzione del racconto collettivo promosso dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Il termine indicato per prendere parte all’iniziativa è il 20 settembre.

Foto e video dell’Agorà dello Stretto, possibile anche l’invio via email

Instagram non rappresenta l’unico canale disponibile. Chi preferisce può infatti partecipare inviando direttamente il proprio lavoro tramite email. Fotografie e video possono essere trasmessi all’indirizzo iniziative@adspstretto.it, indicando nome e cognome dell’autore ed eventualmente anche il titolo dell’opera. La doppia modalità di partecipazione consente quindi di prendere parte all’iniziativa sia attraverso il social network sia tramite l’invio diretto del materiale all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. L’obiettivo rimane lo stesso: raccogliere punti di vista diversi capaci di restituire i molteplici volti dell’Agorà dello Stretto a Messina.

Una commissione dell’AdSP valuterà fotografie e video

Le opere raccolte non saranno valutate esclusivamente dal punto di vista estetico. A esaminare fotografie e video sarà una commissione appositamente nominata dall’AdSP dello Stretto. Nella valutazione saranno presi in considerazione diversi aspetti: la qualità tecnica, l’originalità, la capacità di raccontare l’Agorà, la creatività e l’impatto emozionale. L’attenzione sarà quindi rivolta anche alla capacità degli autori di interpretare il nuovo spazio urbano, restituendone attraverso immagini e filmati caratteristiche, atmosfere e momenti significativi. Proprio la varietà degli elementi considerati nella valutazione rispecchia lo spirito dell’iniziativa, che vuole raccogliere non soltanto immagini tecnicamente curate ma soprattutto differenti modi di osservare e raccontare il nuovo waterfront.

“Racconta l’Agorà dello Stretto”, cosa è previsto per i vincitori

Per i vincitori dell’iniziativa è prevista una pergamena ufficiale firmata dal presidente dell’AdSP dello Stretto. A questo riconoscimento si aggiunge la pubblicazione della fotografia sui canali istituzionali. È inoltre prevista la possibilità che lo scatto venga esposto nell’ambito di un’iniziativa dedicata all’Agorà. Le fotografie selezionate potranno così andare oltre la dimensione personale o social e diventare parte della comunicazione istituzionale e delle iniziative dedicate al nuovo spazio urbano.

Il nuovo waterfront di Messina raccontato attraverso immagini ed emozioni

“Racconta l’Agorà dello Stretto” punta soprattutto a trasformare il nuovo spazio del waterfront di Messina in un racconto costruito attraverso una pluralità di immagini. A essere protagonisti saranno gli stessi cittadini e visitatori, ai quali viene affidato il compito di mostrare volti, atmosfere e angoli dell’Agorà ancora da scoprire. Uno stesso luogo può infatti essere osservato in modi profondamente differenti: attraverso la sua architettura, le persone che lo frequentano, un evento, un dettaglio o un semplice momento della vita quotidiana. È proprio questa molteplicità di sguardi che l’iniziativa intende raccogliere. Il progetto diventa così anche uno strumento per documentare il rapporto che si sta creando tra la città e il nuovo spazio del waterfront.