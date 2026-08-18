Messina, il Museo Accascina riapre regolarmente dopo il furto delle opere di Antonello da Messina

Il Museo regionale Accascina di Messina è oggi regolarmente aperto e ha ripreso la propria attività dopo le ore concitate seguite al furto che ha colpito una delle istituzioni culturali più importanti della città. Le porte del museo sono nuovamente accessibili ai visitatori e, secondo quanto comunicato, nella struttura sono presenti al momento circa venti persone. Un segnale di ritorno alla normalità, almeno sul piano della fruizione pubblica, dopo un episodio che ha profondamente scosso il mondo culturale messinese.

Il furto di Ferragosto delle tavole di Antonello da Messina

La sera di Ferragosto, dalle sale del museo sono state rubate alcune preziosissime tavole dipinte di Antonello da Messina, patrimonio di straordinario valore artistico e identitario. Il furto ha immediatamente acceso l’attenzione sulla sicurezza del patrimonio custodito all’interno della struttura e ha suscitato forte preoccupazione in città. La sottrazione di opere riconducibili a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano rappresenta infatti una ferita particolarmente grave per Messina e per il suo patrimonio culturale.

Il museo riparte mentre resta alta l’attenzione sulle opere rubate

La regolare apertura odierna del Museo Accascina consente intanto alla struttura di proseguire la propria funzione culturale e di accoglienza, mentre resta inevitabilmente alta l’attenzione sul clamoroso furto avvenuto pochi giorni fa. La presenza dei visitatori nelle sale assume un significato particolare proprio alla luce di quanto accaduto. Il museo continua a essere fruibile e operativo, mentre la vicenda delle opere sottratte resta al centro dell’interesse della comunità e del mondo dell’arte.

Messina torna nelle sale del Museo Accascina

A poche ore dal grave episodio, il Museo regionale di Messina prova dunque a tornare alla normalità. Le sale sono aperte e il pubblico ha ripreso a frequentarle, con una ventina di visitatori presenti nella struttura nella giornata odierna. Resta però forte il peso simbolico e culturale del furto delle tavole di Antonello da Messina, un episodio destinato a lasciare un segno profondo nella memoria della città e che mantiene altissima l’attenzione attorno al patrimonio custodito nel museo.