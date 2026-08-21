Messina, il Comune approva nuove tariffe per gli stadi “Scoglio” e “Celeste”: i canoni cambiano in base a diversi fattori | INFO

“Gli impianti sportivi “Franco Scoglio” e “Giovanni Celeste” rappresentano un punto di riferimento fondamentale per l’attività delle società sportive e per la pratica sportiva cittadina. La Giunta ha approvato un nuovo tariffario che introduce canoni differenziati in relazione alle diverse categorie e modalità di utilizzo, con l’obiettivo di rendere l’accesso agli impianti più equo e coerente con le effettive esigenze degli utilizzatori”. E’ quanto rivela il Sindaco di Messina, Federico Basile, in relazione al nuovo tariffario approvato dalla Giunta per i due stadi cittadini, lo “Scoglio” e il “Celeste”.

“Il nuovo schema definisce con maggiore chiarezza diritti, obblighi e responsabilità di chi utilizza gli impianti: dalla sicurezza alla gestione degli accessi, dalle autorizzazioni alle coperture assicurative, fino alla manutenzione ordinaria. Il Comune mantiene a proprio carico la manutenzione straordinaria, mentre eventuali danni derivanti da dolo, colpa o uso improprio degli impianti saranno a carico del concessionario o dell’utilizzatore responsabile. Un quadro più trasparente e ordinato per garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti sportivi e, soprattutto, per favorire un accesso più equilibrato alle strutture da parte delle società e degli utenti” aggiunge il primo cittadino.

Cambiano dunque tariffario e canoni, in base a una serie di fattori, dalle modalità di utilizzo alla categoria delle varie squadre che ne usufruiranno. La manutenzione sarà a carico del Comune, eventuali danni di altro tipo invece saranno di responsabilità delle squadre stesse.