Messina, il comandante della Palinuro in visita di cortesia a Palazzo Zanca

Questa mattina a Palazzo Zanca il sindaco di Messina Federico Basile ha ricevuto in visita di cortesia il comandante di nave Palinuro, Capitano di Fregata Gianluca Montella, in occasione della presenza in città del prestigioso veliero della Marina Militare, ormeggiato nel porto di Messina, per la rievocazione dello spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria, giunto alla XVIII edizione. Quella di quest’anno rappresenta la quinta partecipazione consecutiva di nave Palinuro alla rievocazione storica, confermando il profondo legame instaurato tra la città e la Marina Militare.

Nel corso del cordiale incontro, il sindaco Basile ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale e il significato della presenza della nave scuola in città: “È motivo di grande onore vedere ancora una volta unito lo spirito di servizio della Marina Militare alla capacità di legarsi alle iniziative che valorizzano la storia, la cultura e l’identità della nostra comunità. La presenza di nave Palinuro rappresenta un ponte tra tradizione e futuro e testimonia un rapporto ormai consolidato con Messina”. Il primo cittadino ha inoltre espresso apprezzamento per la disponibilità della Marina Militare a consentire alla popolazione di visitare il veliero durante la permanenza in porto, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’importante occasione di conoscenza e partecipazione.

Al termine della visita si è svolto il tradizionale scambio dei crest istituzionali tra il comandante Montella e il sindaco Basile, a testimonianza dell’amicizia e della collaborazione tra la città di Messina e la Marina Militare. Nave Palinuro resterà in porto a Messina dal 5 al 10 agosto e sarà aperta alle visite del pubblico nei seguenti giorni e orari: