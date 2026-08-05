Messina: il Cdm scioglie il Consiglio comunale di Mazzarà Sant’Andrea, proroga per Casabona e Badolato

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Mazzarà Sant’Andrea, in provincia di Messina, con affidamento della gestione dell’ente a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi. Ha inoltre deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento dei consigli comunali di Casabona e di Badolato, entrambi in Calabria.