Messina, guasto alla rete elettrica: possibili disservizi idrici per alcuni giorni

A Salice potrebbero verificarsi nelle prossime ore o nei prossimi giorni alcuni disservizi nella distribuzione idrica a causa di problemi che interessano la rete elettrica di competenza Enel. A comunicarlo è AMAM Messina che ha diffuso una nota per informare i residenti del villaggio e spiegare le misure già messe in campo per fronteggiare la situazione. La criticità, dunque, non riguarda direttamente la rete idrica, ma un problema di alimentazione elettrica che potrebbe avere ripercussioni sulla regolare erogazione dell’acqua.

Tecnici AMAM già sul posto

Secondo quanto comunicato dalla società, i tecnici di AMAM sono già intervenuti nell’area interessata e hanno provveduto a segnalare la problematica a Enel. L’obiettivo è ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità del servizio e ridurre al minimo i disagi per i residenti di Salice. AMAM precisa che il lavoro viene svolto in sinergia con gli operatori della rete elettrica, così da predisporre l’intervento necessario.

Intervento in coordinamento con Enel

La nota chiarisce che la criticità è legata a un problema di competenza Enel e che, proprio per questo, il ripristino richiede il coordinamento tra i tecnici delle due realtà. AMAM riferisce che si sta predisponendo l’intervento necessario per ristabilire la piena funzionalità del servizio idrico. Non vengono indicati tempi certi per la conclusione dei lavori, ma viene specificato che le operazioni potrebbero richiedere alcuni giorni.

Servizio idrico sostitutivo per i residenti di Salice

Proprio in considerazione della possibile durata degli interventi, AMAM ha deciso di attivare un servizio idrico sostitutivo per limitare i disagi alla popolazione. Il servizio sarà disponibile su chiamata degli utenti. I cittadini che dovessero trovarsi in difficoltà a causa dei disservizi potranno contattare il recapito telefonico 090.3687711.