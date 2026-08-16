Messina, grave incidente sulla SS113: giovane trasferito al Papardo in elisoccorso

Il giovane motociclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto dopo l’impatto con un’utilitaria. Il 118 ha richiesto l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Papardo di Messina a causa dei molteplici traumi riportati

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un incidente stradale sulla SS113 si è verificato questa mattina nei pressi del bivio di Caronia Marina, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista di 25 anni, per il quale si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Papardo di Messina a causa dei molteplici traumi riportati. Il sinistro ha coinvolto un’utilitaria e una motocicletta. Nel corso dello scontro, il giovane che si trovava in sella alla moto è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, riportando diversi traumi.

Motociclista sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro tra auto e moto

La situazione del 25enne rimasto ferito nell’incidente ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul luogo dello scontro sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure al motociclista. Considerate le condizioni del ragazzo e i molteplici traumi riportati nell’impatto, il personale sanitario ha subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso, disponendo il trasferimento del giovane in una struttura ospedaliera attrezzata per gli ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Illeso il conducente dell’utilitaria coinvolta nell’incidente

Non ha invece riportato conseguenze fisiche il conducente della vettura coinvolta nello scontro. L’automobilista è infatti rimasto illeso, mentre le conseguenze più serie dell’incidente hanno riguardato il giovane motociclista. La dinamica esatta dello scontro tra l’auto e la moto sulla SS113 resta oggetto degli accertamenti effettuati sul posto. Nel comunicato non vengono forniti ulteriori particolari sulle circostanze che hanno preceduto l’impatto.

Carabinieri sul luogo dell’incidente per i rilievi

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso. Gli accertamenti serviranno a ricostruire quanto avvenuto lungo la SS113 nei pressi del bivio di Caronia Marina e la dinamica dello scontro che ha coinvolto l’utilitaria e la motocicletta. L’elemento principale resta dunque il ferimento del motociclista 25enne, sbalzato sull’asfalto in seguito all’impatto e successivamente trasferito, attraverso l’intervento dell’elisoccorso, al Papardo di Messina. Pur avendo riportato molteplici traumi, secondo quanto riferito il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

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