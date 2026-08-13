Messina, Giovanni Martino è il nuovo dirigente della Polizia Stradale: “massima attenzione al territorio”

Il 10 agosto scorso si è ufficialmente insediato il nuovo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Messina, Vice Questore Dott. Giovanni Martino, che prende il posto del Dott. Antonio Capodicasa, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Il Dott. Martino, catanese, 55 anni, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche, ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito della Polizia Stradale, assumendo nel tempo crescenti responsabilità dirigenziali presso le Sezioni di Enna, Siracusa e Foggia e maturando così, nel corso della propria carriera, una significativa esperienza nel settore della sicurezza stradale.

Con il nuovo incarico il Dott. Giovanni Martino torna nella sua Sicilia dopo l’ultima esperienza dirigenziale in Puglia: “Sono onorato di assumere il comando della Sezione Polizia Stradale di Messina, il mio impegno sarà quello di proseguire nel solco dell’egregio lavoro svolto dal Dott. Capodicasa mettendo a disposizione tutta la mia personale esperienza e lavorando con spirito di collaborazione con tutto il personale, prestando la massima attenzione alle esigenze del territorio.”

Il Questore La Rosa augura buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico che attende il Dott. Martino e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto il Dott. Capodicasa.