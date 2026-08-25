Messina, Ganzirri rivive l’antica pesca al pescespada: a settembre la rievocazione storica sul Lago Grande

È stata riprogrammata per sabato 5 settembre 2026 alle ore 18.00 la rievocazione della “Historica caccia al pescespada”, evento dedicato alla memoria e alla valorizzazione di una delle tradizioni più suggestive legate al territorio di Ganzirri e alla cultura marinara messinese. La manifestazione, organizzata dalla Società Cooperativa Simone, propone una rappresentazione scenica nel Lago Grande di Ganzirri, riportando al centro dell’attenzione un’antica pratica legata alla pesca del pescespada e alla storia delle comunità che per generazioni hanno vissuto il rapporto profondo con il mare e le lagune costiere. L’appuntamento, inizialmente previsto in altra data, è stato quindi spostato a sabato 5 settembre, offrendo al pubblico una nuova occasione per assistere a un evento che unisce tradizione, memoria e spettacolarità.

Una rievocazione per raccontare la storia dei pescatori di Ganzirri

La “Historica caccia al pescespada” nasce con l’obiettivo di far rivivere una parte importante dell’identità del territorio, attraverso una ricostruzione scenica che richiama le antiche tecniche di pesca e il legame tra i pescatori e le acque del Lago Grande di Ganzirri. La manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione della cultura locale, riportando alla luce usanze, gesti e racconti tramandati nel tempo. La pesca del pescespada, infatti, ha rappresentato per lungo tempo una componente significativa della tradizione marinara dello Stretto di Messina, caratterizzata da conoscenze specifiche, ritualità e un rapporto diretto con l’ambiente naturale.

L’evento nel cuore del Lago Grande di Ganzirri

La rievocazione si svolgerà nello scenario del Lago Grande di Ganzirri, luogo simbolo del rapporto tra Messina e le sue acque. La scelta della location contribuisce a rendere ancora più suggestiva la rappresentazione, permettendo ai partecipanti di assistere a una ricostruzione immersa nel contesto naturale che ha accompagnato per secoli la vita delle comunità locali. Attraverso la rappresentazione scenica, la manifestazione punta a coinvolgere cittadini e visitatori, offrendo un’esperienza capace di unire storia, cultura e territorio.

Appuntamento sabato 5 settembre alle ore 18

L’appuntamento con la rievocazione della “Historica caccia al pescespada” è fissato per sabato 5 settembre 2026 alle ore 18.00 presso il Lago Grande di Ganzirri. L’iniziativa è promossa dalla Società Cooperativa Simone e si inserisce nel percorso di tutela e promozione delle tradizioni locali, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle attività che hanno caratterizzato la storia delle comunità marinare. La manifestazione rappresenta un’occasione per riscoprire un patrimonio culturale legato alla pesca, alla vita dei pescatori e all’identità del territorio di Ganzirri, trasformando una tradizione del passato in un momento di condivisione per il presente.