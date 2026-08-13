Messina, Fondachello Valdina balla a ritmo di ItaloDisco Arena | FOTO

Si conferma, ancora una volta, l’evento dell’estate. Grande successo per ItaloDisco Arena, tornata a Fondachello Valdina (dove tutto è partito) per il terzo anno consecutivo, in una delle tappe più attese del Summer Tour 2026. L’evento è stato organizzato dall’Associazione L’Eclettica di Fondachello Valdina, in collaborazione con il Comune di Valdina, con il prezioso supporto della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale allo Spettacolo, Turismo e Sport con l’assessora Elvira Amata.

Un appuntamento che ha richiamato un pubblico numerosissimo, con il lungomare di Fondachello Valdina gremito in ogni ordine di posto. Una partecipazione così importante da rendere necessario anche un attento lavoro di gestione della viabilità, per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

A far cantare e ballare il pubblico, fino a notte inoltrata, sono state le grandi hit degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, proposte dall’energia travolgente di ItaloDisco Arena, formazione capitanata dal DJ e producer Johnny La Mesa, ormai protagonista di un tour che continua a conquistare piazze e pubblico in tutta Italia.

Sul palco, le straordinarie performance di Zena, Mhae Guerrero e Giada Giordano, ballerine e cantanti che hanno regalato spettacolo, energia e coinvolgimento, accompagnate dalle voci degli speaker vocalist Jo Remigare e Nicolino (Nicola Formica). Coreografie e balli con le ballerine Francesca La Rosa (ballerina con esperienza in RAI) e Ambra Amari (la Corrida). A completare lo show, anche Gioele Costa, che ha fatto divertire il pubblico con il suo trascinante “Gioca Joele”, diventato uno dei momenti più divertenti della serata.

Dopo il grande viaggio musicale attraverso le sonorità che hanno segnato diverse generazioni, spazio al DJ set di Marco Vee, che ha portato il pubblico a continuare a ballare e cantare sulle hit della musica contemporanea, trasformando il lungomare in una vera e propria pista da ballo a cielo aperto.

A rendere ancora più spettacolare la notte, fuochi pirotecnici e una grande festa finale, per una serata che ha confermato ItaloDisco Arena come una delle grandi realtà dell’intrattenimento estivo e come una delle tappe più attese del panorama musicale siciliano e italiano.

Fondachello Valdina ha dunque risposto ancora una volta presente, confermando il forte legame con ItaloDisco Arena e premiando un format capace di unire generazioni diverse attraverso la musica, lo spettacolo e la voglia di stare insieme.

E il Summer Tour 2026 non si ferma. Il prossimo appuntamento è il 13 agosto a Caulonia Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove ItaloDisco Arena farà tappa in trasferta per un’altra grande serata all’insegna della musica, del divertimento e delle indimenticabili atmosfere degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Italo Disco Arena continua il suo viaggio. E la festa continua.