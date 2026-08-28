Messina, FIPAV Cup al PalaRescifina: scattano le modifiche alla viabilità tra divieti e nuovi percorsi

In occasione degli incontri del quadrangolare del torneo internazionale di pallavolo maschile FIPAV Cup Men Elite, in programma a partire da oggi, venerdì 28 agosto, e fino a lunedì 31 agosto 2026, alle ore 20.00 e alle ore 21.00, al PalaRescifina, sono state disposte specifiche modifiche alla viabilità nell’area dello stadio “Franco Scoglio” e dell’impianto sportivo comunale. I provvedimenti entrano in vigore già da oggi, venerdì 28 agosto, e proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e 31 agosto, con orari e modalità differenziati in relazione anche alla concomitanza, nella giornata del 30 agosto, con l’incontro di calcio Messina-Messana.

Per le giornate del 28, 29 e 31 agosto, dalle 16.30 alle 3.00 del giorno successivo, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, e il divieto di transito veicolare, con presidi della Polizia Municipale, in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione mare-monte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”. L’accesso sarà regolamentato mediante idonee barriere collocate all’intersezione con via Sacra Famiglia, a cura e spese dell’organizzazione dell’evento. Nello stesso arco temporale sarà istituito il divieto di transito veicolare in via degli Agrumi, in direzione monte-mare, a monte del PalaRescifina, in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”. Sarà consentito il transito ai soli veicoli autorizzati.

Previsto il divieto di sosta con zona rimozione coatta su entrambi i lati di via Sacra Famiglia

Previsto inoltre il divieto di sosta con zona rimozione coatta su entrambi i lati di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il regolare transito degli autobus ATM. Lungo via degli Agrumi sarà realizzata, a cura e spese dell’organizzazione, una transennatura longitudinale tra via Sacra Famiglia e il varco di accesso al “Parcheggio giallo”. La transennatura consentirà di delimitare, sul lato sud della strada, un percorso pedonale e di mantenere, sul lato nord, il transito dei veicoli dell’organizzazione muniti di apposito contrassegno, nonché di ciclomotori, motocicli e autovetture degli spettatori diretti alle aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina.

Il 30 agosto viabilità coordinata con la partita Messina-Messana

Particolare attenzione è prevista per la giornata di domenica 30 agosto, quando le disposizioni viarie relative al torneo di pallavolo si svolgeranno in concomitanza con l’incontro di calcio Messina-Messana. In tale giornata i provvedimenti saranno in vigore dalle 18.30 alle 3.00 del giorno successivo, e comunque fino a cessate esigenze. La transennatura longitudinale lungo via degli Agrumi dovrà essere collocata già alle 12.30, in coerenza con quanto previsto dall’ordinanza viabile relativa all’incontro di calcio. Sempre dalle 18.30 alle 3.00 sarà istituito il divieto di transito veicolare nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio e il “Parcheggio verde” dello stadio “Franco Scoglio”. La chiusura sarà effettuata mediante idonee barriere e presidi a cura e spese dell’organizzazione.

Percorsi di accesso alle aree di parcheggio

I ciclomotori, motocicli e autoveicoli degli spettatori, così come i veicoli dell’organizzazione diretti alle aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, dovranno utilizzare esclusivamente il seguente percorso: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio”, via degli Agrumi (strada arginale), lato nord, nella parte delimitata dalla transennatura longitudinale. Per gli autobus provenienti dall’esterno del territorio comunale è prevista la sosta nel tratto di via degli Agrumi in prossimità della Tribuna Stampa. Una volta esauriti gli spazi disponibili, gli autobus saranno indirizzati all’area di parcheggio ospiti (area verde) dello stadio “F. Scoglio”. Gli autoveicoli degli spettatori muniti di apposito contrassegno potranno invece sostare nell’area di parcheggio gialla dello stadio “F. Scoglio” e nelle aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, fino a esaurimento dei posti disponibili.