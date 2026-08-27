Messina, “Elettra” torna in scena: ecco lo spettacolo de Il Circolo delle Lucertole

Sarà la Tenuta Rasocolmo di Messina a ospitare sabato 5 settembre alle ore 18.30 lo spettacolo “Elettra”, produzione della compagnia permanente de Il Circolo delle Lucertole, con la regia di Viviana Isgrò e la collaborazione di Anthony Foti come aiuto regista. La rappresentazione propone una rilettura della storia di Elettra attraverso un allestimento che unisce recitazione, parti corali, coreografie e musiche originali, con l’obiettivo di restituire al pubblico tutta la forza emotiva e drammatica del mito classico.

A interpretare il ruolo della protagonista sarà la stessa Viviana Isgrò, affiancata da Anthony Foti nei panni di Oreste, Maris Stella De Francesco nel ruolo di Crisotemi, Sonia La Rosa come Clitennestra, Salvatore Messina nel ruolo del Pedagogo ed Elio Brunetto nei panni di Egisto. Completano il cast Alessia Cicciari e Gloria Torre, che interpreteranno le amiche di Elettra. Un gruppo di artisti coinvolto in una messinscena che punta a valorizzare la dimensione teatrale, musicale e corporea del testo.

La regia dello spettacolo è affidata a Viviana Isgrò, con Anthony Foti come aiuto regia. La preparazione delle parti corali è curata da Marco Sindoni e Anthony Foti, mentre le coreografie portano la firma dello stesso Foti. Le parti corali sono affidate a Marco Sindoni. Il corpo di ballo è composto da Valentina Di Salvo, Rosanna Vasta, Alessia Cicciari e Gloria Torre, mentre ad accompagnare la rappresentazione saranno le colonne sonore originali di Sara D’Amico, Hanna Chausnuskaya e Mario Giglio. Il service tecnico è curato da Gianni Martino.

La scelta della Tenuta Rasocolmo come luogo della rappresentazione aggiunge un elemento suggestivo all’appuntamento, inserendo lo spettacolo in uno spazio immerso nel paesaggio della zona nord di Messina, capace di valorizzare il rapporto tra teatro e territorio. L’appuntamento con “Elettra” è quindi fissato per sabato 5 settembre alle ore 18.30 alla Tenuta Rasocolmo, in Strada Statale 113, Vico degli Ulivi, km 23, Contrada Piano Torre 200, Messina.