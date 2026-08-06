Messina, eletta la Commissione elettorale: il Consiglio comunale approva 19 delibere fuori bilancio. I NOMI

Si è conclusa la seduta del Consiglio comunale di Messina, convocata per discutere e votare alcuni importanti punti all’ordine del giorno. Nel corso dei lavori, presieduti dal presidente dell’Aula Massimiliano Minutoli, i consiglieri hanno proceduto alla composizione della Commissione elettorale comunale e all’esame di 19 proposte di deliberazione fuori bilancio.

Consiglio comunale di Messina, eletta la Commissione elettorale

Uno dei principali adempimenti affrontati durante la seduta ha riguardato l’elezione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione elettorale. La votazione ha determinato l’ingresso nella commissione dei consiglieri Centofanti, D’Angelo e Capone.

Nel dettaglio, D’Angelo ha ottenuto 13 voti, risultando il candidato più votato. Centofanti è stato eletto con 12 preferenze, mentre Capone ha raccolto 6 voti. I tre consiglieri andranno quindi a comporre l’organismo chiamato a svolgere le funzioni previste in materia elettorale.

Il Consiglio comunale ha inoltre eletto i membri supplenti della commissione. Sono stati scelti i consiglieri Sorbello, Bonfiglio e Bosurgi, che subentreranno ai componenti effettivi nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Approvate a maggioranza 19 proposte di delibera fuori bilancio

Conclusa la votazione relativa alla Commissione elettorale comunale, l’Aula ha proseguito i lavori passando all’esame degli altri provvedimenti inseriti nell’ordine del giorno. Il Consiglio comunale di Messina ha quindi approvato a maggioranza 19 proposte di deliberazione fuori bilancio. Il voto ha consentito di completare l’esame di un consistente pacchetto di atti sottoposti all’attenzione dell’assemblea cittadina.

La seduta si è così conclusa dopo il raggiungimento di due risultati centrali: la definizione della nuova composizione della Commissione elettorale, con l’individuazione dei componenti effettivi e supplenti, e il via libera alle 19 proposte di delibera esaminate dal Consiglio comunale.