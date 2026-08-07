“Messina è Cateno De Luca”: pronta la presentazione delle tre liste

Prosegue il percorso politico del “Governo di Liberazione della Sicilia” guidato da Cateno De Luca. Domani, sabato 8 agosto alle ore 9.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, si terrà la conferenza stampa “Messina è Cateno De Luca”, durante la quale saranno presentate le tre liste messinesi che sosterranno il progetto in vista delle prossime elezioni regionali.

Dopo gli appuntamenti di Catania, Palermo e Sciacca, il percorso approda quindi nella città dello Stretto, considerata da Sud Chiama Nord uno dei principali punti di riferimento della propria azione amministrativa e politica. Nel corso dell’incontro saranno presentati anche i cosiddetti pionieri che hanno scelto di aderire al progetto e che daranno vita alle tre liste destinate a rappresentare Messina all’interno della coalizione del Governo di Liberazione.

Alla conferenza stampa interverranno Cateno De Luca, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, i dirigenti del movimento e i protagonisti del progetto politico. L’appuntamento di Messina rappresenta una nuova tappa del percorso di costruzione della coalizione in vista del prossimo confronto elettorale regionale.