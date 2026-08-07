“Messina è Cateno De Luca”: pronta la presentazione delle tre liste

Domani, sabato 8 agosto, alle ore 9.00 a Palazzo Zanca la conferenza stampa “Messina è Cateno De Luca”. Saranno illustrati i tre gruppi messinesi che sosterranno il progetto del Governo di Liberazione della Sicilia

Cateno De Luca

Prosegue il percorso politico del “Governo di Liberazione della Sicilia” guidato da Cateno De Luca. Domani, sabato 8 agosto alle ore 9.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, si terrà la conferenza stampa “Messina è Cateno De Luca”, durante la quale saranno presentate le tre liste messinesi che sosterranno il progetto in vista delle prossime elezioni regionali.

Dopo gli appuntamenti di Catania, Palermo e Sciacca, il percorso approda quindi nella città dello Stretto, considerata da Sud Chiama Nord uno dei principali punti di riferimento della propria azione amministrativa e politica. Nel corso dell’incontro saranno presentati anche i cosiddetti pionieri che hanno scelto di aderire al progetto e che daranno vita alle tre liste destinate a rappresentare Messina all’interno della coalizione del Governo di Liberazione.

Alla conferenza stampa interverranno Cateno De Luca, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, i dirigenti del movimento e i protagonisti del progetto politico. L’appuntamento di Messina rappresenta una nuova tappa del percorso di costruzione della coalizione in vista del prossimo confronto elettorale regionale.

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