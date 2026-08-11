Messina, dubbi sulla sicurezza di Villa Arrigo a Castanea: Gioveni chiede verifiche urgenti sulla struttura

Dubbi sulla sicurezza di Villa Arrigo a Castanea delle Furie, dove in questo mese di agosto si svolgono le attività del centro estivo della Messina social city. A sollevare la questione è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha allertato l’attuale amministratore unico dell’azienda, Mario Briguglio, inviandogli un video che, secondo quanto riferito, mostra lesioni strutturali visibili all’esterno dello stabile. “Villa Arrigo a Castanea delle Furie è davvero sicura per i bambini e il personale della Messina social city che in questo mese di agosto sono impegnati nel centro estivo?”, è l’interrogativo posto da Gioveni, che ritiene necessario approfondire il livello di gravità delle criticità riscontrate.

Il consigliere precisa che la sua segnalazione non nasce dalla suggestione legata ai recenti fatti di Pistunina, ma dalla presenza quotidiana nella struttura di bambini e adolescenti tra i 4 e i 16 anni coinvolti nelle attività ludiche del centro estivo, giunto al secondo anno. “È ovvio che da parte mia non si tratta di un’azione frutto della suggestione dopo i tragici fatti di Pistunina – chiarisce Gioveni – ma trattandosi di bambini e adolescenti dai 4 ai 16 anni che ogni mattina partecipano a Castanea alle meritorie attività ludiche del centro estivo messe in atto dalla Messina social city (questo è il secondo anno), ritengo che almeno delle verifiche tecniche alla struttura vadano effettuate.”

Segnalati anche bombole del gas e cumuli di fogliame

Gioveni richiama inoltre l’attenzione sulle condizioni complessive dell’area, che nel periodo natalizio viene utilizzata anche per ospitare il famoso presepe di Castanea. Secondo il consigliere, alcuni ambienti non si presenterebbero in condizioni ottimali sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza. “Peraltro, nel sito che nel periodo natalizio viene utilizzato anche per mettere in scena il famoso presepe di Castanea – prosegue il consigliere – gli ambienti si presentano non proprio al massimo dell’ordine, con bombole del gas lasciate libere e cumuli di fogliame che con queste alte temperature potrebbero rappresentare un facile combustibile da incendio.”

La richiesta finale è quella di procedere rapidamente con verifiche sulla stabilità di Villa Arrigo, così da poter valutare, sulla base degli esiti tecnici, eventuali interventi o modifiche nella gestione delle attività del centro estivo. “Auspico, quindi – conclude Gioveni – che per la serenità e sicurezza di tutti (bambini, famiglie e lo stesso personale) vengano eseguite subito delle verifiche sulla stabilità dell’edificio, valutando, al loro esito, le opportune azioni da intraprendere sulla gestione delle attività.”