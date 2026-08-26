Messina, domenica il sit-in a 30 giorni dalla tragedia di Pistunina: focus su sicurezza e prevenzione

A trenta giorni dalla tragedia di Pistunina, Messina torna a fermarsi per ricordare le vittime e manifestare vicinanza alle famiglie coinvolte. Domenica sera Rinascita Messina sarà presente, insieme ad altre realtà sociali, a un sit-in che vuole unire il momento del ricordo a una riflessione sui temi della sicurezza, della prevenzione e della tutela del territorio. L’iniziativa nasce innanzitutto con l’obiettivo di stringersi attorno a chi sta affrontando le conseguenze della tragedia e mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto. Nella nota diffusa dal movimento, il ricordo delle vittime e di chi ancora manca all’appello viene posto al centro della manifestazione, insieme alla volontà di esprimere solidarietà alle famiglie.

Rinascita Messina scrive: “Domenica sera, a trenta giorni dalla tragedia di Pistunina, saremo presenti insieme ad altre realtà sociali per fermarci insieme e ricordare. Ricordare le vittime, ricordare chi ancora manca all’appello e stringerci attorno alle famiglie che stanno vivendo un dolore che nessuna parola può davvero colmare. Questo sit-in nasce innanzitutto come un momento di vicinanza e di rispetto. Vogliamo abbracciare idealmente tutte le famiglie colpite dalla tragedia e dire loro che Messina non dimentica”.

Rinascita Messina ringrazia soccorritori, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine

Nel comunicato viene rivolto anche un ringraziamento a quanti sono intervenuti nelle ore più difficili per prestare soccorso e assistenza alla comunità. Il movimento cita espressamente Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, soccorritori e volontari, sottolineando il lavoro svolto con professionalità e umanità.

La nota prosegue: “Vogliamo anche rivolgere un grazie sincero a tutti coloro che, in quelle ore drammatiche, sono intervenuti per prestare soccorso: ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai soccorritori, ai volontari e a tutti coloro che hanno lavorato con coraggio, umanità e professionalità, mettendo a disposizione le proprie energie per aiutare la nostra comunità”. Il sit-in sarà quindi anche un momento per riconoscere pubblicamente l’impegno di chi si è trovato a operare durante l’emergenza, oltre che un’occasione per ribadire la vicinanza alle persone direttamente colpite dalla tragedia.

Sicurezza e prevenzione a Messina, l’appello dopo la tragedia di Pistunina

Il messaggio di Rinascita Messina, tuttavia, non si limita alla commemorazione. Il movimento ritiene che quanto accaduto debba aprire anche una riflessione più ampia sulle condizioni del territorio e sulla necessità di rafforzare la prevenzione e la sicurezza, soprattutto nelle aree considerate maggiormente fragili.

Nel comunicato si legge: “Ma il ricordo, da solo, non può bastare. Una tragedia deve diventare anche un momento di riflessione e di responsabilità. Messina ha bisogno di maggiore sicurezza, di prevenzione, di attenzione al territorio e di interventi concreti, soprattutto nelle aree più fragili della nostra città. Per questo questa sera non vogliamo soltanto ricordare ciò che è accaduto. Vogliamo anche chiedere che si faccia tutto ciò che è necessario affinché tragedie come questa non debbano più ripetersi”. La richiesta avanzata è quindi quella di trasformare il momento del ricordo in un’occasione per porre al centro dell’attenzione pubblica le condizioni di sicurezza della città di Messina, la prevenzione dei rischi e gli interventi necessari nelle zone più vulnerabili.

Rinascita Messina: “La sicurezza dei cittadini al centro dell’azione politica”

La partecipazione al sit-in viene presentata dal movimento come una scelta di solidarietà ma anche come un’iniziativa dal significato politico e amministrativo, con l’obiettivo di riportare il tema della sicurezza dei cittadini al centro del dibattito.

La nota afferma: “Rinascita Messina ha deciso di partecipare a questo importante momento di solidarietà e di riflessione. È una presenza che vuole testimoniare vicinanza alle famiglie e, allo stesso tempo, ribadire la necessità di mettere la sicurezza dei cittadini al centro dell’azione politica e amministrativa”. Il movimento collega dunque il ricordo della tragedia alla necessità di mantenere un’attenzione costante sulle fragilità del territorio e sulle azioni che possono essere messe in campo per ridurre i rischi.

Il ruolo di Amalia Ferro nell’organizzazione del sit-in

All’interno della nota viene inoltre sottolineato il contributo di Amalia Ferro, componente del direttivo di Rinascita Messina, nell’organizzazione dell’iniziativa. Il movimento ricorda anche un precedente sit-in svoltosi la settimana scorsa, evidenziando la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla tragedia.

Rinascita Messina dichiara: “Ringraziamo in particolare Amalia Ferro, membro del nostro direttivo, che ha contribuito all’organizzazione di questo sit-in, dopo quello della settimana scorsa, dimostrando ancora una volta quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su questa tragedia”. La presenza all’iniziativa di domenica si inserisce quindi in un percorso che, secondo quanto riportato dal movimento, punta a non lasciare che l’attenzione pubblica sul tema si esaurisca con il passare dei giorni.

Gaetano Sciacca al sit-in: intervento su prevenzione e tutela del territorio

Tra i momenti annunciati per domenica sera figura anche l’intervento dell’ingegnere Gaetano Sciacca, indicato nella nota come leader di Rinascita Messina. Il suo contributo sarà dedicato in particolare alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela del territorio.

Il comunicato precisa: “Domenica sera sarà presente anche l’ingegnere Gaetano Sciacca, leader del nostro movimento, che interverrà con un contributo dedicato alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela del territorio. Il suo intervento vuole offrire una riflessione concreta sulla necessità di prevenire i rischi, intervenire sulle situazioni di maggiore fragilità e costruire una Messina più sicura”. Il tema della prevenzione viene quindi indicato come uno degli aspetti centrali dell’iniziativa, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità presenti nel territorio cittadino.

Messina, l’appello a controlli, manutenzione e programmazione

Secondo Rinascita Messina, la costruzione di una città più sicura deve passare da una strategia continuativa e non soltanto da interventi successivi alle emergenze. Il movimento richiama esplicitamente la necessità di controlli, manutenzione, programmazione e attenzione costante al territorio. Nella nota viene sottolineato: “Perché prevenire significa proteggere la vita delle persone. E una città sicura non si costruisce soltanto dopo una tragedia, ma attraverso controlli, manutenzione, programmazione e attenzione costante al territorio”. Parole con cui il movimento punta a spostare l’attenzione sulle attività di prevenzione e sulla capacità delle istituzioni e della comunità di intervenire prima che le criticità possano trasformarsi in situazioni più gravi.

Pistunina, dal ricordo alla richiesta di maggiore sicurezza per Messina

Il sit-in di domenica sera viene infine descritto come un momento dedicato a chi non c’è più, a chi manca ancora all’appello e a chi resta, con l’intento di trasformare il dolore della comunità in una richiesta di maggiore tutela. La parte conclusiva del comunicato riassume il significato attribuito all’iniziativa: “Domenica sera ci saremo per chi non c’è più, per chi manca ancora, per chi resta e chiede di vivere in una città sicura. Nel dolore di una comunità ferita, trasformiamo il ricordo in impegno e la commozione in una richiesta forte di protezione. Messina non dimentica. E proprio perché non dimentica, chiede sicurezza, prevenzione e futuro”. A trenta giorni dalla tragedia di Pistunina, dunque, il sit-in vuole essere contemporaneamente un momento di memoria, solidarietà e riflessione. Al ricordo delle vittime e alla vicinanza alle famiglie, Rinascita Messina affianca la richiesta di mantenere al centro dell’attenzione pubblica la sicurezza dei cittadini, la prevenzione dei rischi e la tutela del territorio, indicandole come questioni sulle quali proseguire il confronto anche dopo la manifestazione.