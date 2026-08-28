Messina, disservizi alla rete Internet: oggi interventi di ripristino e ammodernamento

A seguito di un guasto verificatosi sull’infrastruttura comunale in fibra ottica nella zona nord di Messina, nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto 2026, saranno effettuati indifferibili interventi tecnici di ripristino e ammodernamento della rete. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e garantire il completo ripristino dell’infrastruttura, nell’arco dell’intera giornata potrebbero verificarsi discontinuità, rallentamenti o temporanei disservizi nell’erogazione della connessione Internet presso gli uffici e i presidi della sesta e della settima Circoscrizione. Gli interventi si rendono necessari per ripristinare la piena funzionalità della rete e migliorarne, al contempo, l’affidabilità e l’efficienza.