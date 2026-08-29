Messina, degrado in via San Cosimo: Cacciotto denuncia rifiuti, vegetazione incolta e strada dissestata

Una situazione di degrado che necessita di interventi urgenti. È quanto denunciato dal consigliere della Terza Circoscrizione di Messina Alessandro Cacciotto, che ha inviato una lettera al Comune per segnalare le condizioni in cui versa via San Cosimo, strada adiacente al Cimitero Monumentale. Nella segnalazione, indirizzata agli uffici competenti dell’amministrazione comunale, Cacciotto evidenzia la presenza di rifiuti abbandonati, vegetazione incolta e problemi legati alla manutenzione del manto stradale, chiedendo interventi per restituire decoro a un’area ritenuta particolarmente significativa anche per la vicinanza con il cimitero storico cittadino.

Nel documento inviato al Comune, il consigliere descrive una serie di criticità riscontrate lungo l’arteria stradale, partendo dall’area vicina all’ingresso del plesso scolastico Emilio Ainis. “Con la presente al fine di rappresentare alle SS. LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, che la via San Cosimo, adiacente il Cimitero Monumentale, si trova in pessime condizioni di degrado”. Tra le problematiche evidenziate viene indicata innanzitutto la presenza di una discarica abusiva nei pressi dell’istituto scolastico. “In prossimità del cancello di ingresso del plesso scolastico Emilio Ainis insiste, purtroppo, la “solita discarica” di rifiuti e suppellettili frutto di un abbandono selvaggio ed incivile che dopo tanti anni non è stato debellato”. Cacciotto segnala inoltre la presenza diffusa di sacchetti e rifiuti lungo tutta la strada. “Lungo la via San Cosimo insiste la presenza di rifiuti, buste di spazzatura sparse per tutta l’arteria stradale”.

Vegetazione incolta e manto stradale deteriorato

La segnalazione riguarda anche la manutenzione del verde pubblico e le condizioni della carreggiata, ritenute non adeguate rispetto al contesto urbano. “Ed ancora, sulla via San Cosimo insiste la presenza di fitta vegetazione incolta sui margini della carreggiata”. Tra le criticità viene poi evidenziato il cattivo stato della strada, caratterizzata secondo quanto riportato nella nota da numerosi problemi strutturali. “Infine, non certamente per importanza, la suddetta arteria stradale è un’autentica trazzera con crepe, avvallamenti, buche”.

Secondo il consigliere della Terza Circoscrizione, la situazione rappresenta un problema di decoro particolarmente rilevante anche per la vicinanza con il Cimitero Monumentale, luogo che potrebbe assumere un ruolo centrale nella valorizzazione culturale e turistica della città. “È del tutto evidente che la suddetta situazione è diventata mortificante, a maggior ragione per la prossimità di un Cimitero Monumentale che vorrebbe diventare fulcro di un turismo esperenziale e culturale a cielo aperto”.

Cacciotto riferisce inoltre di aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini e, facendosi portavoce delle loro richieste, sollecita l’amministrazione ad adottare provvedimenti concreti. “Lo scrivente, ha ricevuto anche diverse lamentele dei cittadini e facendosene portavoce chiede alle SS. LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, di adottare ogni provvedimento ed intervento ritenuto opportuno per restituire decoro alla via San Cosimo”.

Tra gli interventi richiesti figurano la bonifica della discarica con l’installazione di sistemi di videosorveglianza, controlli periodici da parte della Polizia Municipale, la pulizia dell’area, la scerbatura della vegetazione e il rifacimento della strada. “La bonifica della summenzionata discarica e l’apposizione di telecamera di video sorveglianza e controlli periodici con le forze di Polizia Municipale”. “La bonifica, la pulizia e la scerbatura dell’arteria stradale”. “Scarifica e bitumazione della strada”.