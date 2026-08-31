Messina, “Danza e Musica oltre le barriere”: emozioni e inclusione sullo Stretto

Nella sede della Lega Navale Italiana Sezione di Messina, sita in Via Consolare Pompea 244 – Riviera Pace, in una atmosfera suggestiva con lo scenario sullo Stretto di Messina, è stato messo in scena l’evento “Danza e Musica oltre le barriere”. Location gremita di spettatori che hanno vissuto un viaggio ricco di emozioni tra note e musica intrisa da vibrazioni sonore ed emotive. Il format ideato da Andrea La Fauci, autore non vedente di testi musicali e letterari, fa del concetto di integrazione la sua colonna portante. L’evento ha visto protagonisti artisti disabili e non che con la loro esibizione si sono cimentati nelle varie discipline, dal canto alla danza con bellissime coreografie.

La Fauci, dedicando lo spettacolo alla memoria della nonna Rosa Angela Cutugno, in questa occasione ha voluto mantenere vivo il ricordo di Giulia Scimone, figlia del suo grande amico Nuccio, e delle vittime del crollo della palazzina nel rione Pistunina a Messina. Dopo i saluti istituzionali, gli interventi dell’assessora Alessandra Calafiore, che ha sottolineato il valore intrinseco dello spettacolo evidenziando le caratteristiche proprie degli artisti in grado di abbattere ogni barriera, e del presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Messina avvocato Alessandro Billè che ha sottolineato la sua disponibilità insieme a quella di tutto il Direttivo di aprire la Sezione LNI a iniziative come quella organizzata da “Danza e Musica oltre le barriere”, in grado di incoraggiare l’aggregazione e l’inclusione sociale.

A condurre la serata con grande professionalità e dedizione il giornalista Eduardo Abramo che ha presentato gli artisti dialogando con loro e riuscendo a far giungere al pubblico le testimonianze di importanti e “forti” esperienze di vita. Tra le numerose esibizioni degli artisti disabili e non, meritano menzione le emozionanti coreografie dei ballerini dell’Associazione Sostegno guidati da Mimmo Italiano, la scuola di danza “Accademia Dance Center” la cui direzione artistica e coreografica è stata impeccabilmente curata da Elisabetta Isaja, che ha tra l’altro coreografato la canzone “L’estroversa” scritta da Andrea La Fauci e musicata dal chitarrista Umberto Bonasera.

Emozionante l’esibizione della cantante Daniela Rando, accompagnata dal chitarrista nonché marito Carlo Giappi. Trascinate come al solito l’esibizione del cantante non vedente Pippo Portera che con i suoi pezzi blues ha coinvolto il pubblico durante la sua performance.

Straordinaria anche l’esibizione della cantante Maria Concetta Bebba, musicista accompagnata dal batterista Luigi Santoro. Emozionante il ritmo dei brani latino-americani del chitarrista Josè Ortega. Ringraziamenti al Presidente e al Direttivo della Lega Navale Italiana di Messina, che ha ospitato l’evento, agli organizzatori e a Enzo Rando, Antonio Rotordo, Luigi Santoro e Antonio Cardello e soprattutto alla direzione artistica di Andra La Fauci.

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