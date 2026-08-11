Messina, crollo del palazzo Leone a Pistunina: continuano senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie

Continuano anche oggi a Pistunina, nella zona sud di Messina, le delicate operazioni avviate dopo il crollo del palazzo Leone. Le squadre impegnate nell’area stanno proseguendo le attività di ricerca e smassamento del materiale inerte accumulatosi in seguito al cedimento dell’edificio. Le operazioni proseguono dunque senza interruzioni, con l’obiettivo di esaminare progressivamente il materiale presente nell’area interessata dal crollo. Si tratta di un’attività particolarmente delicata, che richiede attenzione durante la rimozione delle macerie e il controllo delle zone coinvolte.

Nessuna novità dalle operazioni di ricerca a Pistunina

Al momento, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, non si registrano novità rispetto alle attività di ricerca in corso. Le operazioni di smassamento continuano e la situazione resta quindi in evoluzione. L’attenzione rimane concentrata sull’area del palazzo Leone di Pistunina, dove gli interventi proseguiranno nel corso della giornata. Ulteriori informazioni saranno rese note con i successivi aggiornamenti sull’andamento delle operazioni.