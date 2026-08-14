Messina, cresce l’attesa per la Vara di Ferragosto: il corteo dei Ceri votivi, la Santa Messa e la Passeggiata dei Giganti

Cresce l’attesa a Messina per la Vara 2026, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dalla città. La manifestazione raggiungerà il suo momento centrale, domani, nel giorno di Ferragosto, in occasione della solennità dell’Assunta. Il programma ha unito devozione, tradizione e identità messinese attraverso il corteo dei Ceri votivi, la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Mons. Giovanni Accolla e la successiva Passeggiata dei Giganti. Tre momenti profondamente legati alla storia della città e capaci di accompagnare Messina verso il giorno della Vara. L’amministrazione comunale ha deciso di annullare i fuochi d’artificio in segno di lutto e vicinanza per la tragica scomparsa delle vittime di Pistunina.

Vara di Messina 2026, grande attesa per il giorno dell’Assunta

La Vara di Messina rappresenta il cuore delle celebrazioni cittadine di Ferragosto. Il rito, come tutti gli anni, si svolge nel giorno dedicato alla Madonna Assunta, richiamando una tradizione che coinvolge la comunità messinese e rinnova il legame della città con la propria devozione religiosa. L’attesa cresce con l’avvicinarsi della processione, quando Messina vivrà il momento più importante della festività. La Vara costituisce infatti uno dei simboli più riconoscibili della città dello Stretto e uno degli eventi maggiormente partecipati del calendario locale. La vigilia ha già offerto un primo assaggio dell’atmosfera che accompagnerà la festa, con una serie di appuntamenti sviluppati tra Palazzo Zanca, piazza Castronovo e piazza Unione Europea.

Corteo dei Ceri votivi da Palazzo Zanca a piazza Castronovo

Il primo momento della vigilia è stato il corteo dei Ceri votivi, partito da Palazzo Zanca e diretto verso piazza Castronovo. Il percorso ha attraversato il centro cittadino, collegando simbolicamente la sede del Comune con uno dei luoghi maggiormente associati alle celebrazioni della Vara. I Ceri votivi hanno aperto la sequenza degli appuntamenti della vigilia, introducendo la città nel clima religioso dell’Assunta. Il corteo ha rappresentato un momento di partecipazione e raccoglimento in vista della giornata principale. La partenza da Palazzo Zanca e l’arrivo a piazza Castronovo hanno scandito un itinerario strettamente legato alla tradizione messinese, preparando il passaggio alle successive celebrazioni.

Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla

Al termine del corteo si sta celebrando la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza l’arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. La celebrazione religiosa ha posto al centro il significato spirituale della festa, inserendosi nel percorso di avvicinamento alla solennità dell’Assunta e alla processione della Vara. La presenza dell’arcivescovo ha sottolineato il valore ecclesiale dell’appuntamento, profondamente radicato nella vita religiosa di Messina. La Messa ha rappresentato il passaggio tra il corteo dei Ceri votivi e la successiva manifestazione dedicata ai Giganti, tenendo insieme le diverse componenti della tradizione cittadina.

Passeggiata dei Giganti tra piazza Unione Europea e piazza Castronovo

Subito dopo la celebrazione si svolgerà la Passeggiata dei Giganti, da piazza Unione Europea a piazza Castronovo, con successivo ritorno. Il percorso porta le figure tradizionali nel cuore della città, arricchendo la vigilia della Vara con uno degli elementi più riconoscibili dell’identità popolare messinese. L’iniziativa segue il corteo religioso e la Santa Messa, completando una serata scandita da eventi diversi ma accomunati dal richiamo alla storia e alle tradizioni della città.

Vara 2026, fede e tradizione nel giorno più atteso

La Vara di Messina 2026 si inserisce ancora una volta nel cuore delle celebrazioni dedicate all’Assunta. La vigilia ha mostrato la capacità della festa di unire momenti liturgici e manifestazioni popolari, costruendo un percorso che parte dalla fede e si estende alla memoria collettiva della città. Dal corteo dei Ceri votivi alla Messa presieduta da Mons. Giovanni Accolla, fino alla Passeggiata dei Giganti, Messina ha vissuto una serata interamente dedicata alla preparazione del grande appuntamento di Ferragosto. L’attesa è ora rivolta alla Vara, simbolo della devozione messinese e momento culminante di una festa che continua a coinvolgere profondamente la città dello Stretto.