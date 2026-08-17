Messina, controlli di Ferragosto in mare: 39 sanzioni, due moto d’acqua sequestrate e un bagnante soccorso

Tre giorni di intensa attività, a mare e a terra, per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione lungo le coste del Compartimento marittimo di Messina. Si chiude con 39 sanzioni amministrative per complessivi 46.525,16 euro, due moto d’acqua sequestrate e una notizia di reato il dispositivo rafforzato messo in campo dalla Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto nel weekend di Ferragosto, nell’ambito dell’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”. Ma l’attività della Guardia Costiera non è stata soltanto controllo e repressione degli illeciti.

Un bagnante colto da malore era rimasto bloccato sugli scogli in un tratto di costa particolarmente impervio

A Fondaco Parrino, un bagnante colto da malore era rimasto bloccato sugli scogli in un tratto di costa particolarmente impervio. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina ha coordinato le operazioni di soccorso, mantenendo costantemente il contatto con l’uomo. Il battello pneumatico GC B128 dell’Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos, intervenuto via mare, lo ha individuato e mantenuto sotto osservazione, mentre le pattuglie terrestri della Guardia Costiera, insieme al personale del 118 e dell’Arma dei Carabinieri di Taormina, riuscivano a raggiungerlo via terra, trarlo in salvo e affidarlo alle cure dei sanitari.

Parallelamente, lungo tutto il litorale di competenza, uomini e mezzi della Guardia Costiera hanno assicurato una capillare attività di vigilanza e controllo. Sul versante ionico, al dispositivo si è aggiunta Nave Peluso CP 905, impegnata in un’intensa attività di polizia marittima, anche congiuntamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos.

Particolare attenzione è stata riservata alle moto d’acqua

Particolare attenzione è stata riservata alle moto d’acqua, anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini e bagnanti nelle ultime settimane. Tra le violazioni accertate figurano la conduzione senza patente nautica, la navigazione sotto costa, la mancanza delle prescritte dotazioni di sicurezza e irregolarità nelle attività di locazione, oltre a violazioni relative al noleggio, al sovrannumero di persone trasportate, all’uso improprio di unità da diporto e alla pesca.

Anche il Centro VTS di Messina ha contribuito all’attività di vigilanza, accertando violazioni alle disposizioni che regolano la navigazione nelle acque dello Stretto.