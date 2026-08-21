Messina, controlli della Polizia in acquascooter: 452 persone e 63 natanti verificati, scattano 5 sanzioni

Nei giorni scorsi, i servizi della Polizia di Stato effettuati a bordo di acquascooter hanno interessato Messina e Capo d’Orlando. Pattugliate le coste maggiormente frequentate e i tratti di mare dove maggiore è il numero di natanti. Sono 470 le miglia percorse, 452 le persone e 63 i natanti controllati, 10 le strutture balneari dove i poliziotti hanno verificato che le basilari norme di sicurezza previste fossero rispettate a tutela di avventori e bagnanti. Dai controlli sono emerse violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative in 5 casi: tra le sanzioni più frequenti quelle per navigazione sotto costa e mancanza di documenti di bordo; in un caso contestate violazioni della normativa in merito alla sicurezza balneare. I controlli e le attività di pattugliamento degli acquascooter della Polizia di Stato proseguiranno nelle prossime settimane.