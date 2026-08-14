Messina, controlli con Autovelox e Scout: verifiche su velocità e sosta selvaggia | DATE e DETTAGLI

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Messina, nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali, comunica che da oggi, lunedì 17 a domenica 23 agosto 2026 proseguiranno i controlli della velocità mediante dispositivi Autovelox nelle località individuate dal Decreto Prefettizio, nonché le attività di rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada relative ai divieti di sosta attraverso il dispositivo “Scout”. Il servizio di controllo con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:
AUTOVELOX: SS.114 Giampilieri Marina dal Km. 15,000 al Km. 15,700; SS. 113 S.Saba dal Km. 26,000 al Km. 26,600;SS. 113 Spartà dal Km. 21,400 al 22,400;SS.113 Mortelle dal Km. 11,700 al Km. 12,200; Via Circuito Torre Faro; Via Consolare Pompea dal Km. 7,500 al km. 8,000;Viale Giostra tratto compreso tra via S. Jachiddu e Istituto Scolastico Maiorana; SS. 114 Pistunina dal Km 5,200 al Km. 5,800; SS. 114 Galati dal Km. 9,100 al 10,000; SS. 114 Briga Marina dal Km.13,100 al Km. 13,700;:
SCOUT e GUARDIUM: Corso Cavour; Piazza Duomo (Isola pedonale); Corso Garibaldi; Via C. Battisti; Viale Boccetta; Via Consolato del Mare; Via Argentieri; Via XXIV Maggio.
Il Comando della Polizia Municipale raccomanda “agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause che aggravano la gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”.