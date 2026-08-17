Messina, consegnati i tre lotti dell’Accordo Quadro: al via gli interventi in 21 Comuni dei Nebrodi

La Città Metropolitana di Messina ha formalizzato la consegna dei lavori relativi ai primi tre contratti applicativi dell’Accordo Quadro quadriennale per la manutenzione straordinaria della viabilità dell’Area Interna Nebrodi, finanziato nell’ambito del Decreto interministeriale n. 394 del 13 ottobre 2021. I tre contratti, riferiti agli ambiti territoriali AINEB Ovest, AINEB Centro e AINEB Est, interessano complessivamente 21 Comuni e segnano l’avvio della fase esecutiva del programma di interventi sulla rete viaria dell’Area Interna Nebrodi.

L’iter tecnico-amministrativo che ha portato alla consegna dei lavori è stato curato dalla Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina, diretta da Biagio Privitera.



Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza, percorribilità e funzionalità della rete viaria

Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza, percorribilità e funzionalità della rete viaria e prevedono principalmente la scarifica e la posa di conglomerati bituminosi, la realizzazione e il ripristino delle opere di protezione laterale, la sistemazione delle scarpate e la pulizia e sistemazione delle aree di pertinenza stradale.

L’esecuzione dei tre contratti applicativi è affidata al Consorzio Stabile Acreide Soc. Cons. a r.l., con ALAK S.r.l. quale consorziata esecutrice.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è Giuseppe Contiguglia, mentre il Direttore operativo è Ferdinando Pullella.

Il Lotto 1 – AINEB Ovest interessa i Comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

Il Direttore dei lavori è Sebastiano Mufale.

Il Lotto 2 – AINEB Centro comprende i Comuni di Alcara Li Fusi, Caronia, Militello Rosmarino, Longi, San Marco d’Alunzio, San Fratello e Sant’Agata di Militello.

Il Direttore dei lavori è Anna Chiofalo.

Il Lotto 3 – AINEB Est interessa i Comuni di Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Naso, Mirto, San Salvatore di Fitalia e Tortorici. Il Direttore dei lavori è Sebastiano Mufale.



“Con la consegna dei tre contratti applicativi – ha dichiarato il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile – passiamo dalla programmazione alla realizzazione degli interventi. È un programma che interessa 21 Comuni e una rete viaria fondamentale per la mobilità delle comunità dei Nebrodi. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strade e dare risposte concrete alle esigenze dei territori. La Città Metropolitana continuerà a seguire con attenzione l’attuazione dei lavori, affinché gli interventi previsti possano tradursi in risultati efficaci e puntuali”.