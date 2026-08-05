Messina, confronto in Commissione con i Giovani Sicindustria: al centro sviluppo economico e futuro delle imprese

Un confronto dedicato al futuro dello sviluppo economico di Messina, alle esigenze delle giovani imprese e alle prospettive di crescita del territorio. Sono stati questi i temi al centro dei lavori della VI Commissione Consiliare – Sviluppo Economico e Attività Produttive, che ha visto la partecipazione del gruppo Giovani Sicindustria Messina, rappresentato dalla presidente Claudia Brudetto e dal vicepresidente Stellario Verzera. Al termine dell’incontro, il presidente della VI Commissione, Antonino Bonfiglio, ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo offerto dai rappresentanti dell’associazione, sottolineando l’importanza del dialogo tra istituzioni e sistema produttivo per costruire nuove opportunità di crescita per la città.

Il confronto tra la VI Commissione e i Giovani Sicindustria Messina

L’incontro si è concentrato sulle principali sfide che interessano il tessuto imprenditoriale locale, con particolare attenzione alle difficoltà affrontate quotidianamente dalle imprese e alle opportunità che Messina può cogliere per rafforzare il proprio sistema economico. Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi legati alla competitività del territorio, al sostegno dell’imprenditoria giovanile e alla necessità di creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività produttive. Al termine della riunione, Antonino Bonfiglio ha voluto ringraziare pubblicamente i rappresentanti di Giovani Sicindustria Messina per il contributo fornito durante il confronto.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al gruppo Giovani Sicindustria Messina, nella persona della Presidente Claudia Brudetto e del Vice Presidente Stellario Verzera, per aver partecipato ai lavori della VI Commissione Consiliare – Sviluppo Economico e Attività Produttive. È stato un confronto concreto e ricco di spunti sulle esigenze delle giovani imprese, sulle difficoltà che ogni giorno affrontano gli imprenditori del nostro territorio e sulle opportunità che Messina deve saper cogliere per costruire il proprio futuro”, rimarca.

Le giovani imprese al centro dello sviluppo economico di Messina

Nel suo intervento, il presidente della Commissione ha posto l’accento sul ruolo delle nuove generazioni di imprenditori, evidenziando come la crescita economica della città passi anche dalla capacità di investire, innovare e creare valore. Bonfiglio ha rimarcato l’importanza dell’impegno di chi sceglie di scommettere sul territorio, considerandolo un elemento fondamentale per rafforzare la competitività della città e favorire nuove opportunità di sviluppo. “Credo fortemente che il cambiamento passi anche da chi sceglie di investire, innovare e creare valore nella nostra città. Vedere molti giovani che credono nelle potenzialità di Messina e lavorano con determinazione per renderla più competitiva è un segnale di grande speranza”. Le parole del presidente della Commissione evidenziano la volontà di valorizzare il contributo delle giovani imprese, considerate una risorsa strategica per il futuro economico di Messina.