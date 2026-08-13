Messina, concluse le ricerche dopo il crollo di Pistunina: rimosse 4mila metri cubi di macerie

Si sono concluse, nella giornata odierna, le operazioni di ricerca delle persone disperse e le contestuali attività di scavo e trasporto delle macerie presso i siti temporanei di stoccaggio individuati a Pistunina dopo il crollo della palazzina del 30 luglio 2026. Complessivamente, dal giorno in cui è avvenuto il crollo, sono intervenute circa 80 unità VV.F (in prima fase, durata fino al giorno 6 agosto 2026) provenienti, oltre che dal Comando di Messina, anche da altri Comandi della Sicilia nonché dalla Direzione Regionale. Mentre, in seconda fase, dal 6 agosto u.s. fino alla data di oggi, circa 40 unità VV.F. tra le quali anche personale extraprovinciale.

In sito, è stato sin da subito istituito il PCA (Posto di Comando Avanzato) deputato alla gestione dell’intervento e delle risorse impiegate per fronteggiare l’evento emergenziale. Hanno preso parte alle attività diversi team specializzati quali USAR (Urban Search And Rescue) deputati alla ricerca di persone sotto macerie, SAPR (droni), unità Cinofile, autisti e mezzi di movimento terra, SAF (Speleo-Alpino Fluviali), NBCR (unità di contrasto a rischi di natura Nucleare-Biologica-Chimica-Radiologica), personale MSL (supporto logistico) ed i necessari automezzi di supporto impiegati per lo spegnimento degli incendi, la movimentazione di carichi, l’effettuazione di lavori in quota e la messa in sicurezza del sito.

Da una prima stima, il quantitativo di macerie e detriti trasportate dal sito di Pistunina ai siti di stoccaggio temporanei, individuati con Ordinanze Sindacali numeri 134/2026 e 143/2026, può essere quantificato in circa 4.000 mc, comprendendo materiale edile di varia natura, masserizie e suppellettili vari appartenenti all’attività commerciale ed alle abitazioni soprastanti. L’area è stata bonificata, avendo rimosso la totalità delle macerie prodotte dal crollo, è stata oggetto di interventi puntuali di messa in sicurezza, eliminando le parti strutturali maggiormente pericolanti, e rimane sotto sequestro per garantire la conservazione dello stato dei luoghi ai fini delle successive attività d’indagine coordinate dall’Autorità Giudiziaria.