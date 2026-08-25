Messina, completati i lavori sulla rete elettrica: torna l’acqua a Salice

Si sono conclusi gli interventi sulla rete elettrica di Salice, a Messina, necessari per consentire il ripristino dell’alimentazione dei sistemi di pompaggio del Pozzo Rizzina. A comunicarlo è AMAM, che informa di avere completato nella notte, in collaborazione con E-distribuzione, le operazioni indispensabili per il ritorno alla piena funzionalità degli impianti. Il completamento dei lavori ha permesso di riavviare l’approvvigionamento della rete idrica a servizio del villaggio di Salice, consentendo così il ritorno alla gestione ordinaria del servizio.

Ripristinati i sistemi di pompaggio del Pozzo Rizzina

Gli interventi realizzati sulla rete elettrica erano finalizzati a garantire nuovamente l’alimentazione dei sistemi di pompaggio collegati al Pozzo Rizzina, infrastruttura fondamentale per il funzionamento del servizio idrico nella zona. Secondo quanto comunicato da AMAM, le attività sono state portate a termine durante la notte grazie alla sinergia con E-distribuzione, permettendo il ripristino della piena operatività degli impianti. Con il ritorno alla funzionalità dei sistemi di pompaggio è stato quindi possibile procedere con la ripresa dell’approvvigionamento idrico destinato agli abitanti del villaggio.

Da mercoledì 26 agosto l’acqua sarà erogata secondo programmazione

A partire da domani, mercoledì 26 agosto, il servizio di erogazione idrica a Salice tornerà a seguire la normale programmazione prevista da AMAM. Gli utenti potranno consultare gli orari aggiornati attraverso il sito ufficiale della società, nella sezione dedicata agli orari di distribuzione dell’acqua. Amam ha quindi comunicato il superamento della fase legata agli interventi sulla rete elettrica e il ritorno alla regolare gestione del servizio idrico nel territorio di Salice.