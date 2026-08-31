Messina, “Col sudore della fronte” chiude la 15ª edizione del Cortile Teatro Festival

Vicende note, tristi e pericolose, che spesso hanno turbato il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sono al centro dello spettacolo “Col sudore della fronte” che venerdì 4 settembre concluderà la quindicesima edizione del Cortile Teatro Festival. L’appuntamento è fissato alle ore 20,30 nel complesso monumentale “Torre degli Inglesi”, nel villaggio Torre Faro. Il direttore artistico, Roberto Zorn Bonaventura, ha scelto di chiudere con uno spettacolo di forte impatto sociale, strettamente legato al passato e all’attualità di un territorio del Messinese. Un esempio di impegno civile, appena presentato al “Resistenza Teatro Festival” di Casa Cervi, in provincia di Reggio Emilia.

“Col sudore della fronte – Canto del lavoro e della libertà” è prodotto dalla siciliana Compagnia dell’Arpa

“Col sudore della fronte – Canto del lavoro e della libertà” è prodotto dalla siciliana Compagnia dell’Arpa, ed è interpretato da Ivan Bertolami. In scena anche Antonio Smiriglia che esegue dal vivo le sue musiche originali. La drammaturgia è di Mariangela Vacanti, la regia di Filippa Ilardo. Scene di Claudio Castagna, disegno luci di Roberto Ragusa, assistente alla regia Elisa Di Dio. Si legge nelle note della produzione: “Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Terra di latitanze, di omicidi in pieno giorno, di coprifuoco non scritto. La Corleone degli anni Duemila, l’hanno chiamata. Qui, dal 1993 al 2012, decine di uomini sono stati ammazzati. Armi. Droga. Pizzo. Paura. E poi i nomi che restano, come ferite aperte: Attilio Manca, Graziella Campagna, Adolfo Parmaliana, Beppe Alfano. Storie che non si chiudono mai davvero”.

“Eppure, proprio qui, nel cuore del territorio del clan dei barcellonesi – uno dei più potenti e spietati di Sicilia – qualcosa si incrina. Qualcuno dice no. Qualcuno trova il coraggio di denunciare. È una luce sottile all’inizio, quasi invisibile. Poi diventa una scia. Una fiaccolata antimafia. I lenzuoli bianchi alle finestre. Un respiro collettivo che rompe l’isolamento. La regia di Filippa Ilardo parte da una domanda: come si mette in scena una verità senza tradirla? La risposta è nell’essenziale. In scena non c’è finzione che protegge, ma una presenza che espone: ogni parola nasce da un’esperienza vissuta, e questo scarto tra teatro e vita genera una tensione viva, quasi scomoda”.

Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura, Giuseppe Giamboi e Stefano Barbagallo

Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura, Giuseppe Giamboi e Stefano Barbagallo. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival con contributo di Fondazione Messina per la Cultura e con il sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana. Grafica di Riccardo Bonaventura. Informazioni e prenotazioni al numero (solo WhatsApp) 375 938 2543.