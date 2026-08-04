Messina, chiusura della SP 161 durante i festeggiamenti di San Biagio a Militello Rosmarino

Cambia la viabilità a Militello Rosmarino in occasione della festa di San Biagio. Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni religiose e degli eventi in programma nel centro abitato, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della Strada Provinciale 161 dell’Alcara. Il provvedimento interesserà il segmento compreso tra il chilometro 3+000 e il chilometro 8+800. La strada resterà chiusa il 18, 20, 21 e 23 agosto, dalle ore 16 alle ore 24, e il 24 e 25 agosto dalle ore 9 fino alle ore 3 del giorno successivo.

Durante le limitazioni al transito, la circolazione sarà deviata lungo la SP 161 Bis “Ferretta – San Piero”, fino al bivio con la SP 161 e viceversa.

Il Comune di Militello Rosmarino provvederà all’installazione della segnaletica temporanea per indicare i percorsi alternativi e agevolare gli spostamenti. La regolazione della viabilità consentirà di ospitare in sicurezza le iniziative inserite nel programma dei festeggiamenti patronali, garantendo al tempo stesso un collegamento alternativo per residenti e visitatori. Sul rispetto dell’ordinanza vigileranno la Polizia Metropolitana, la Polizia Municipale e gli altri organi competenti.