Messina, chiude il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte | DATE

Dal prossimo 31 agosto fino a giorno 11 ottobre 2026, il servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina verrà sospeso e di conseguenza verranno sospese tutte le attività di emergenza/urgenza. La temporanea sospensione si rende necessaria per lavori di manutenzione necessari ed improcrastinabili che riguarderanno prevalentemente opere di adeguamento degli impianti dei reparti di cardiologia e utic. Regolarmente operativi rimarranno tutti i reparti del nosocomio fatta eccezione quindi per l’assistenza emergenziale relativa al Pronto Soccorso. Gli interventi programmati consentiranno di incrementare gli standard di qualità per gli operatori e per l’assistenza fornita ai pazienti.

Le ambulanze del 118 nel periodo in questione provvederanno a trasportare i pazienti negli altri nosocomi cittadini

In sinergia con le Direzioni Strategiche di ASP Messina, AOU “G.Martino” e Papardo, la Direzione Strategica dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo ha provveduto alla stesura di un Piano Operativo Emergenziale che garantirà all’utenza continuità assistenziale tramite gli altri Pronto Soccorso cittadini dove i cittadini sono invitati a recarsi nel periodo in questione in caso di necessità. Le ambulanze del 118 nel periodo in questione provvederanno a trasportare i pazienti negli altri nosocomi cittadini; i pazienti che, non avendo letto questa comunicazione, dovessero recarsi presso il pronto soccorso del P.O. Piemonte durante il periodo di sospensione delle attività emergenziali, verranno trasportati in ambulanza presso gli altri ospedali del territorio.